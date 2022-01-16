Öldüler, işlerine iade edildiler

KESK, 2021 Yılı Sendikal Hak İhlalleri Raporu’nu açıkladı. Olağanüstü Hal (OHAL) Kanun Hükmünde Kararnameleri (KHK) ile verilen ihraç kararlarını değerlendiren KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, “Komisyon, aradan 5 yıl geçmesine rağmen hâlâ 1495 dosyayı karara bağlamamıştır. Karara bağlanan başvurulardan 1604’ü ret, 1140’ı kabul edilmiştir. Ne acıdır ki, tam sayısı bilinmemekle birlikte en az 15 kişi yaşamlarını yitirdikten sonra ‘gidemeyecekleri’ işlerine iade edilmişlerdir” dedi.

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, 2021 Yılı Sendikal Hak İhlalleri Raporu’nu KESK Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. Bozgeyik, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilan edilen OHAL döneminde, KHK’lar ile 125 bin 678 kamu emekçisinin ihraç edildiğini ve “haksız kararları incelemek için kurulan” OHAL Komisyonu’na 123 bin 78 kişinin başvurduğunu belirtti. “SENDİKAL ÖZGÜRLÜKLER ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILMALI” Hukuksuz ihraçlardan dolayı mağdur olan tüm kamu emekçilerinin maddi, manevi hak kayıpları karşılanmalıdır. 375 sayılı KHK’ye eklenen geçici 35. madde eliyle yapılan ihraç uygulaması derhal sona erdirilmelidir. İş güvencesi iktidarın sindirme aracı haline getirilmemeli, sendikal örgütlenme önündeki engeller kaldırılmalıdır. İktidar örgütlenme, düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı gibi temel hak ve özgürlüklere yönelik baskı politikalarına son vermeli, ceza ve soruşturmaları durdurmalıdır.” Ankara - anka

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