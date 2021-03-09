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10 MART 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Olmayan haklara eylem paketi

09 Mart 2021, Salı 18:00
Yazar Banu güven, eylem planını eleştirirken: “İktidar, şu an bir insan hakları koruma sistemi olduğu iddiasında yani. Her gün onca hak ihlalinin yaşandığı bir memlekette bu iddiada olmak, üzerine bir de “olmayan sistemi güçlendireceğiz” demek insanların aklıyla dalga geçmek” olduğunu yazdı.

Yazar Banu Güven, açıklanan eylem planıyla ilgili değerlendirmelerini yazdı. dw Türkçe’de yer alan yazıda, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hafta içinde açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı’nın amacı en başta böyle tarif ediliyor. İktidar, şu an bir insan hakları koruma sistemi olduğu iddiasında yani. Her gün onca hak ihlalinin yaşandığı bir memlekette bu iddiada olmak, üzerine bir de “olmayan sistemi güçlendireceğiz” diyerek el artırmak, insanların aklıyla ve hafızasıyla dalga geçmek demek. Hem de kaçıncı kez” cümlelerini kullandı. Güven yorumunda, “Acaba bu “paketleri” yazanlar hazırlık aşamasında, sunanlar tek tek maddeleri okurken neler düşünüyorlar?” diye sorarak şöyle devam etti: “Kalemlerinden ve ağızlarından çıkanların hakikati de niyetlerini de yansıtmadığını biliyor olmalılar. Onlar eylem planı üzerinde çalışırken, fonda, cezaevinde, bakımsız bir hücrede, plastik bir sandalyede son nefesini veren KHK’lı polis Mustafa Kabakçıoğlu’nun fotoğrafı var. Cumhurbaşkanı eylem planını bir müjde gibi duyururken, arkadan gazetecileri teröristlikle, ajanlıkla suçladığı konuşmaları duyuluyor. Bizler bunları hatırlıyoruz. İktidar ise işine gelmeyen ne varsa, sessize almış durumda. Böylece hakikatten kopuk şekilde siyaset yapması da kolaylaşıyor.”

Eylem Planı’nın paralel dünyası

Güven, ayrıca şunları yazdı: “Yeni eylem planımızın Temel İlkeler kısmından gelişi güzel bir maddeyi seçelim meselâ: “İnsan onuru, bütün hakların özü olarak hukukun etkin koruması altındadır.” Sanki gözaltına çıplak arama işkencesi yokmuş gibi. Hiç kimse eleştirisi veya düşünce açıklaması sebebiyle hürriyetinden yoksun bırakılamaz. Sanki insanlar hakkında, düşünceleri, hakaret ya da şiddet içermeyen Tweetler’i nedeniyle soruşturma yürütülmüyormuş, Cumhurbaşkanı’nı eleştirdikleri için TCK 299’dan hiç dava açılmıyormuş gibi. (...) Yazıyı eylem planından bir alıntıyla bitirelim: ‘Kabul etmek gerekir ki, ulusal ve uluslar arası alanda etkin bir kurumsal yapılanmanın öngörülmediği insan hakları sistemi, temenni ve niyet bildiriminden öteye geçemeyecektir.’ Sanki bir samimî bir niyet varmış gibi… Bütün bu maddeleri dinleyip de kim ciddiye almıştır, bilmiyorum. Bildiğim, bu iktidarın memlekette de dünya alemin gözünde de demokrasi ve insan hakları konusunda tüketecek zerre kadar kredisinin kalmadığı.

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