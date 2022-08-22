“Ölüm rampası”na tedbir alınsın çağrısı

Mardin - Derik’teki feci kazada vefat edenler ebedi yolculuğuna uğurlandı. İlçede yas var.

Mardin’in Derik ilçesinde meydana gelen ve 20 kişinin vefat ettiği, 26 kişinin yaralandığı feci kazanın yaşandığı rampanın daha önce de çeşitli kazalara sahne olduğu bildirildi. Bölge insanın “ölüm rampası” olarak adlandırdığı yerdeki kaza ile ilgili Derik Cumhuriyet Başsavcılığı adlî tahkikat başlatırken, vefat eden vatandaşların cenazeleri son yolculuğuna uğurlandı. Yaralıların tedavilerinin ise bölgedeki hastanelerde devam ettiği bildirdirildi.

“AYNI YERDE BİRÇOK KAZA YAŞANDI”

Derik’te yaşayan kazaya şahit olan ama haberde adının geçmesini istemeyen bir ilçe sakini, iki ayrı kazanın yaşandığını, ilk kazaya yardıma koşanların ikinci kazanın kurbanı olduğunu aktardı: “Orada keskin bir rampa var ve daha önce de birçok kaza yaşandı. Bir tır, freni patlayınca benzinliğin yakınında devrilmiş, o olayda dört kişi vefat etti. İnsanlar yardıma giderken yaklaşık yarım saat sonra freninin patladığı söylenen bir başka kamyon kalabalığın içine daldı. Gördüğümüz manzara karşısında bunun bir kaza olduğuna inanamıyorum, korkunçtu.”

VEFAT EDENLER DUALARLA

Vefat edenlerin cenaze namazları kılınarak, son yolcuğuna uğurlandılar. Ailelerine teslim edilen cenazelerden, İnan Berk, İbrahim Halil Has, İsa Ayebe, Ahmet Aktay, Ünal Ekinci, Bese Bağlayan, Mülkiye Acar, Hamit Akkoyun, Servan ve Mihriban Tanrısever, Fesih, Kemal ve Velat Dağ, İrfan Aktaş, Baran Açan, Hatip Denk ve Sitti Abun için Derik’te ayrı ayrı camilerde tören yapıldı. Cenazeler, cenaze namazının ardından aile mezarlıklarında toprağa verildi.