Olumlu bir gelişme

İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) yerel seçim için 1 Ekim 2023 tarihinden kurul tarafından ilan edilecek seçim takviminde belirlenecek askı süresinin başlangıç tarihine kadar adres güncellemesi yapılabileceği kararıyla ilgili “Çağrımız sonrası, Resmi Gazete’de yayınlanan YSK’nın bu kararıyla birlikte adres değişikliği için yeni imkan tanınması ve Komisyonun yaptığı ön çalışmanın da bu şekilde olması olumlu bir gelişmedir” dedi.

Ankara - anka

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