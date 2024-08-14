Milletvekilliği düşürülen Can Atalay için cuma günü TBMM’de yapılacak olağanüstü toplantı öncesinde anne Şükran ve baba Mustafa Atalay, ANKA Haber Ajansı’na konuştu.

Mustafa Atalay, ‘’Yine allem kallem edip bir şeyler yapmaya kalkarlarsa vebali çok kötü olur. Cuma günü olumlu haber bekliyoruz ama inşallah hukukun arkasından dolanmazlar” dedi. Şükran Atalay da ‘’Biz hala hukukun var olduğuna, bağımsız olarak yargının karar verdiğine inanmak istiyoruz. Dayanmak kolay değil, 6 seneye yakındır hayatımıza müdahale ettiler dışarıdan’’ ifadelerini kullandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzasıyla yapılan çağrı üzerine cuma günü saat 14.00’te Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırmıştı. İstanbul - Anka

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