Ölümlü trafik kazaları yüzde 30 azaldı

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, "2019 yılının ilk 5 aylık rakamlarına baktığımızda, 2018 yılının ilk 5 ayına göre ölümlü kazalarda yüzde 30'un üzerinde azalma var." dedi.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, bu yılın ilk 5 ayında ölümlü kazaların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 azaldığını bildirdi.

Uzunkaya, ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Bölge Trafik Müdürlüğü önündeki trafik kontrol noktasını ziyaret ederek, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu'dan bilgi aldı.

Uzunkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram dolayısıyla yoğunluk bulunan güzergahlarda tüm trafik personelinin trafiğin tanzimi için yollarda görev aldığını söyledi.

"Tedbirler 10 Haziran'a kadar devam edecek"

Bu yıl 9 gün olan Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 11 gün boyunca trafik tedbirleri planladıklarını, 10 Haziran'a kadar tedbirlerin devam edeceğini aktaran Uzunkaya, şöyle konuştu:

"Şu anda bulunduğumuz kontrol noktası, Karadeniz gidiş istikametinde yoğunluğu olan bölge, trafik önü. Bayram tatilinin başlamasıyla daha önceki araç yoğunluğunun 2-2,5 katı bir artış dikkat çekiyor. Cuma gününden itibaren de dönüş yolunda trafik olacak. Yaptığımız denetimlerde bu bayramda önceki bayramlarda olduğu gibi 9 günlük tatil olmasına ve geniş zamana yayılmasına rağmen normal günlük trafiğin asgari 2 katı, bazı yerlerde 3-3,5 katına çıkan bir araç yoğunluğu olduğunu görüyoruz. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, İstanbul-Bolu arası ve Balıkesir Karacabey güzergahında denetlemelerde bulundu. Bakan yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, tüm valililerimiz, emniyet müdürlerimiz ve il jandarma komutanlarımız bayram boyunca yollarda, sokaklarda. Bütün bunların tek bir amacı var; bir insanımızın dahi ölümünü engelleyecek bir katkı sağlayabilirsek, bütün bu çekilen zahmetlere, yorgunluklara değer diye düşünüyoruz. Bir insanın ölümü, bir alemin ölümü gibidir."