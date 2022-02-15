Enflasyonun rekor kırmasının ardından temel gıda ürünlerindeki KDV oranının yüzde 1’e düşürülmesi pahalılığa çare olmaktan hayli uzak kaldı.

Gıda ürünlerinde yüzde 100’ü geçen artışlar yaşandı, ancak iktidar sadece yüzde 7’lik Katma Değer Vergisi (KDV) indirimi yapabildi. Market çalışanları gelecek yeni zamlarla fiyatların eski haline geleceği hatta artacağını belirtti. Sözcü’de yer alan haberde vatandaşlar da duruma “Ölümü gösterip sıtmaya razı ediyorlar” diyerek tepki gösterdi. Kararın ardından marketlerde adeta etiket değiştirme telâşı başladı. Market çalışanları karardan itibaren geceden beri etiketleri güncellediklerini belirtti. Ancak fiyatlarda çok az miktarda düşüş olduğunu, kısa süre sonra geleceğini düşündükleri yeni zamlarla fiyatların KDV düşürülmeden önceki haline yeniden çıkacağını, hatta geçebileceğini söylediler. Haber Merkezi

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