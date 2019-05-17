Ombudsmana yok AKP’ye var

Anayasal bir kurum olan KDK’ya anlaşmazlıkların çözümü için gerekli güvenlik bilgileri verilmezken, HDP YSK temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın vatandaşların gizli kalması gereken verilerini AKP’ye verdiğini söyledi.

Anayasal bir kurum olarak ombudsmanlık faaliyeti yürüten KDK’ya anlaşmazlıkların çözümü için gerekli güvenlik bilgileri verilmezken, HDP YSK temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın vatandaşların gizli kalması gereken verilerini AKP’ye verdiğini söyledi

. Güvenlik soruşturmalarının “gizlilik” gerekçesiyle idarenin işlemlerini inceleyip öneri yapma hakkı bulunan Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) da verilmemesi Meclis’te tartışma konusu oldu. Bir kamu denetçisi, “İstihbarat örgütü veya Emniyet teşkilatının idarelere gönderdiği ‘Bunu başkasıyla paylaşmayın’ sözü ‘İlgisiz insanlarla paylaşmayın’dır. Biz doğrudan kamu denetçileri olarak ilgiliyiz” dedi. Meclis Dilekçe-İnsan Hakları Karma Alt Komisyonu, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun bilgi ve belge taleplerine olumlu yaklaşmayan kamu kurum ve kuruluşlarını dinledi. Güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek işe başlatılmayan diyetisyen bunun üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu’na şikâyet başvurusunda bulundu. Şikayeti incelemeye alan Kurum, Sağlık Bakanlığı’ndan bilgi belge talep etti. Ancak bu bilgiler gelmedi.

Devletin bütün imkânlarını kullandınız

Tiryaki, “Başka şeyleri de çaldınız. Neyi çaldınız? Sandık kurulu başkanlarının listesini aldınız. Şimdi, sandık kurulu başkanlarının listesini hiçbir siyasî parti ilçe seçim kurullarından alabilir mi?Alamaz, ilçe seçim kurullarından alamaz. Siz ilçe seçim kurullarından bütün sandık kurulu başkanlarının, İstanbul’daki 31 sandığın sandık kurulu başkanının listesini aldınız, İçişleri Bakanlığı’ndan bunlara ait bütün verileri aldınız; ben şimdi ne verileri aldığınızı söyleyeceğim. Sandık kurulu üyelerinin, 9 bini aşkın sandık kurulu üyesinin isimlerini aldınız, TC kimlik numaralarını aldınız, bunların nerede çalıştığına dair bilgileri SGK’den aldınız, BAĞ-KUR’dan aldınız; bütün verileri aldınız, devletin bütün olanaklarını kullandınız. Bunun hiç kimseyle paylaşılması mümkün değilken İçişleri Bakanlığını kendi yan şirketiniz gibi kullandınız, bütün verileri aldınız. Daha başka şeyleri aldınız, bunların ailelerine ilişkin bilgileri aldınız. Dilekçelerinizde var, o valiz valiz, bavul bavul getirdiğiniz dilekçenin ekinde var” dedi.

Kısıtlılık kararı verilen kişilerin verilerini çaldınız

Tiryaki şöyle devam etti: “Dediniz ki: ‘5 bin kısıtlı var, 5 bin kısıtlı, 5 bin küsur kısıtlı.’ Daha sonra bir liste daha verdiniz, 5.515 kişilik kısıtlı listesi ‘10 bin kısıtlı oy kullandı.’ dediniz. Bu kısıtlıların TC kimlik numarası, hangi mahkemede kısıtlılık kararı verildiği ve bunların ne zaman kesinleştiği bilgisinin tamamını Adalet Bakanlığından aldınız, çaldınız! Yine kişisel verileri aldınız. Çalan birisi var ve sizsiniz!

20 bin zihinsel engellinin verisini aldınız

Öte yandan HDP’nin Yüksek Seçim Kurulu’ndaki (YSK) temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın vatandaşların gizli kalması gereken verilerini AKP’ye verdiğini söyledi. İddianın yöneltildiği üç bakandan konuya ilişkin olarak herhangi bir açıklama gelmedi. Tiryaki, TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında, İstanbul seçimleri için veri hırsızlığı yaşandığını belirterek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya bir suçlamada bulundu. Tiryaki şunları kaydetti: “İstanbul’la ilgili size birkaç şey söyleyeceğim. Ne diyorsunuz? ‘Çünkü çaldılar.’ diyorsunuz. Ben şimdi kimin neyi çaldığını size anlatacağım. Seçimlerin iptali için başvurduğunuzda dediniz ki: ‘20 bin zihinsel engelli oy kullandı.’ Siz Sağlık Bakanlığından kişisel verileri çaldınız. Çalan biri var; sizsiniz! Zihinsel engellilerin, 20 bin zihinsel engellinin verisini hukuka aykırı biçimde Sağlık Bakanlığından aldınız.

Biz bu sebeple karara ulaşamıyoruz

Meclis Karma Komisyon’da bilgiyi isteyen ve söz konusu belgeleri göndermeyen kurum temsilcileri karşı karşıyaydı. Kamu Denetçisi Saadettin Kalkan, güvenlik soruşturmaları sebebiyle sakıncalar ortaya çıktığında idarenin göreve başlatmama hakkına sahip olduğunu ancak bu kişilerin kendilerine başvuru yaptıklarında o güvenlik soruşturmasının sonucuna, içeriğine ulaşmak zorunda olduklarını söyledi. Duvar’ın haberine göre, güvenlik soruşturmalarının gönderildiği kurumlara, “Başka biriyle, üçüncü şahıslarla, ikinci şahıslarla paylaşmayın” denildiğine dikkat çeken Kalkan, “Ama biz kamu denetçileri ikinci veya üçüncü şahıs değiliz, işin aslıyız, bizimle bu bilgileri mutlaka paylaşmalıdırlar çünkü bizim en doğru karara ulaşmamız gerekir. Biz bu sebeple karara, neticeye ulaşamıyoruz. Bu güvenlik soruşturmaları sebebiyle de ciddi gecikmeler oluyor karar vermemizde. Kişi ortada kalıyor, ne yapacağını bilemiyor, nereye başvuracağını bilemiyor” dedi.