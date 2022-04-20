Ombudsmandan Bakanlığa: Yargı kararını uygula

Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan İçişleri Bakanlığı’na yargı kararını uygulama tavsiyesinde bulunuldu.

(OHAL) döneminde 26 Nisan 2017’de ‘Garson’ listesinde adı geçen 10 polis açığa alındı. Açığa alınanlardan biri de H.Ö.’ydü. ‘Garson’ listesinde adı geçen 10 bin polisin büyük çoğunluğu, 2018 yılında OHAL KHK’sı ile ihraç edildi. Ancak H.Ö. ihraç edilen polislerden değildi. 46 ay açıkta bekleyen H.Ö., 2021 yılının şubat ayında İçişleri Bakanlığı tarafından kamu görevinden çıkartıldı. H.Ö., bakanlığın kararını yargıya taşıdı. Independent Türkçe’nin haberine göre, Ankara 1. İdare Mahkemesi’nde görülen davada, İçişleri Bakanlığı’nın ihraç kararının yürütmesi durduruldu. Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün kayınpederi Şeref Malkoç’un başında bulunduğu KDK, yargı kararını uygulamayan bakanlığa, “Mahkemenin kararını uygula” tavsiyesinde bulundu. Haber Merkezi

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