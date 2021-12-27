'Omicron daha da yayılmadan tedbir alınmalı'

Güney Afrika’da ortaya çıktıktan sonra dünya da bir çok ülkeye yayılan Omicron varyantı Türkiye’de de yayılmaya başladı. Uzmanlar, bakanlığı “varyant daha da yayılmadan derhal önlem alınması” çağrısı yapıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Aralık’ta yaptığı açıklamada, 1’i İstanbul’da 5’i İzmir’de olmak üzere toplam 6 kişide Omicron varyantı tesbit edildiğini duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından ülkede varyantın yayılımına ilişkin neredeyse 13 gün boyunca kamuoyuyla bilgi paylaşılmadı. BirGün’de yer alan habere göre Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2’nci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, Sağlık Bakanlığı’nın salgının başından bu yana verileri paylaşmak konusunda şeffaf davranmadığına, gerçekleri açıklamaktan kaçındığına dikkat çekti. Delta varyantı çıktığında da benzer bir durumun yaşandığını hatırlatan Ökten, “Delta Avrupa’da vak’aların yüzde 80’ine, Rusya’da yüzde 80-85’ine hâkim olmuşken Türkiye’de 15 vak’a olduğu söyleniyordu. Şimdi de Omicron Avrupa’da baskın varyant haline gelmişken bizde ‘kalabalık illerde yüzde 10’ deniyor, bu mümkün değil. Bakanlık böyle açıklama yapınca vatandaş da ciddiye almıyor, tedbirlere uymuyor. Salgın bitmiş, hiçbir tehlike yokmuş gibi davranılıyor” dedi. Haber Merkezi

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