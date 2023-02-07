Kulat, “#Elbistan halen yardım bekliyor. #Elbistan akaryakıt bekliyor. #Elbistan yiyecek içecek bekliyor. #Elbistan çadır bekliyor. #Elbistan elektrik bekliyor. #Elbistan ilgi bekliyor” ifadelerini kullandı. Kulat, “İki büyük deprem oldu. Birinin merkez üssü #Pazarcık, diğerinin merkez üssü #Elbistan. Bu iki ilçede onbinlerce insan per perişan ve hiç bir TV bu iki ilçedeki sahipsizliği göstermiyor. Arama kurtarma ekibi yok. Elektrik yok. Yiyecek yok. Akaryakıt yok. Yok oğlu yok. #deprem” diye konuştu.
Ankara - Ahmet Terzi
10 şehirde toplam vefat sayısı 5894'e yükseldi, 34081 yaralı var, 6 bini aşkın kişi enkazdan kurtarıldı
TBMM'deki partilerden ortak bildiri: "Vatandaşlarımızın yanında ve hizmetindeyiz"
Sosyal medya koordinasyon merkezi oluşturulmalı
40 saat sonra enkazdan çıkarılan ikiz bebekler büyük bir şükre, teselliye ve sevince vesile oldu
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