Önce AB standartları yakalanmalı

AB’ye üye olmak ancak Birliğin standartlarına uygun bir hukuk, demokrasi ortamı sağlamakla mümkün.

MEHMET KARA - ANKARA

AB ülkeleri içinde Türkiye’nin üyeliğini desteklediğini söyleyen ülkeler olsa da AB’ye üye olmak ancak Birliğin standartlarına uygun bir hukuk, demokrasi ortamı sağlamakla mümkün. Ancak ne yazık ki iktidar bu alanlarda iyi bir sınav veremediği gibi AB’ye bakışı da hep zikzaklarla dolu. İktidarın Avrupa Birliği’ne bakışını, daha önce var olan Avrupa Birliği Bakanlığını, Partili Cumhurbaşkanı Hükûmet sistemine geçilmesiyle birlikte Dışişleri Bakanlığına bağlı Avrupa Birliği Başkanlığına dönüştürmesiyle özetlemek de mümkün.

AB üyeliği için yapılması gereken bellidir. Avrupa Birliği, 1993 yılında, üyelik için gerekli gördüğü Kopenhag Kriterleri’ni benimsemişti. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve azınlıklara saygı gösterilmesini ve korunmasını garanti eden kurumların varlığı. Türkiye gibi AB’ye girmeye aday ülkelerde; istikrarlı ve kurumsallaşmış bir demokrasinin var olması, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı… Bunun yanında ekonomik ve uyum kriterleri de var.

Yapılması gereken açık

Maastricht Antlaşması’nda AB’ye üye devletlerin ekonomik ve parasal birliğe katılımı için öngörülmüş bulunan zorunlu şartlar da var. Türkiye, “hukukun üstünlüğü konusunda 116’ncı, “demokrasi endeksi”nde 197 ülke arasında 157. sırada. Türkiye “Hukuk devletini istemeyiz ama Avrupa Birliği’ne girmek isteriz” diyemez. İşte bu yüzden Türkiye demokrasi, insan hak ve hürriyetleri, adalet, hukukun üstünlüğü, din ve vicdan hürriyetini esas alan AB hedefinden vazgeçmemelidir. Avrupa Birliği sadece bir ekonomik birlik değildir. Bir insan hakları ve demokrasi projesidir. Kopenhag Kriterleri’ne bakıldığında; istikrarlı demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı, çok partili demokratik sistemin yer aldığı görülür. Yapılması gereken açıktır. Türkiye Kopenhag Kriterleri’ni önünü koyup hangi konuda eksikleri var ise onları tespit edip bir yol haritası çıkararak onları tez elden yapmalıdır. 1959’dan beri kapıda bekletilen Türkiye ancak bu kriterleri yerine getirdiğinde AB üyesi olacaktır.