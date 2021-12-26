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26 ARALIK 2021 PAZAR - YIL: 52

Önce alış fiyatları düşsün

26 Aralık 2021, Pazar
Zincir marketlerden ‘indirim’ seslerine cevap geldi: Alış fiyatları aşağıya gelirse raf fiyatlarını güncelleriz.

Zincir marketlerden ‘indirim’ seslerine cevap geldi: Alış fiyatları aşağıya gelirse raf fiyatlarını güncelleriz.

İktidar, ülke genelindeki zincir marketlere etiketlerini kurdaki düşüşe paralel indirmesi çağrısı yaparken, Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, süreç hakkında açıklamada bulundu. artı gerçek’in haberine göre, Aykaç, “Fiyatların aşağıya yön değiştirmesi zaman alacak gibi duruyor” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un, kurun düşmesiyle beraber etiket fiyatlarının da düşürülmesine yönelik açıklamalarından sonra 81 ilde zincir marketlere eş zamanlı denetim başlatıldı. Gözler etiket fiyatlarına yansıyan zamların geri çekilip çekilmemesindeyken, sosyal medyada da zincir marketlere yönelik fiyat indirme çağrısı yapıldı. İndirimin yapılmaması halinde ise marketlerin boykot edileceği paylaşıldı. Tüm bunlar yaşanırken, GPD Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, ürünlerin alış fiyatına vurgu yaparak, “Alış fiyatları aşağı gelirse bizler de raf fiyatlarını aşağı güncelleriz. Fiyatların aşağıya yön değiştirmesi zaman alacak gibi duruyor” açıklamasında bulundu.

BİRÇOK ÜRÜNDE ARZ SIKINTISI VAR

Meselenin herkesin gündeminde olması gerektiğini ve asıl sorunun tedarik olduğunu anlatan Aykaç,  “Bir çok ürün grubunda arzda sıkıntı var. Buna kâğıt, plastik, cam, metal ambalaj sorunu da eklenmiş durumda. Son birkaç haftadır tüketici talep artış davranışı da tedarik zincirini sekteye uğrattı. Üretim bugünlerde çok daha kıymetli hale geldi. Vatandaşın ihtiyacını kesintiye uğratmamak için biz perakendeciler çok gayret ediyoruz ilgili herkesten destek bekliyoruz.” ifadelerini de kullandı.

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