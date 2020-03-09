Önce basın hürriyeti

Demokrasi ve Atılım Partisi adı verilen yeni partinin kuruluş dilekçesini veren Ali Babacan, “Partimizin programında birinci sayfa basın özgürlüğü. İfade özgürlüğü olmayınca problemleri dile getiremiyorsunuz. Problemlerini tartışmayan bir ülkenin sorunları çözmesi mümkün değil” diye konuştu.

AKP’den istifa eden eski Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Ali Babacan, FOX TV’de yeni partinin kuruluşuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Partisi için kuruluş dilekçesi ile ilgili evrak İçişleri Bakanlığına teslim eden Babacan’ın açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:

“Temel ilkeleri ihya eden, özgürlükleri demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ihya eden bu evrensel değerler temeline oturmuş kendi vatandaşı için çok daha yaşanabilir Türkiye’yi oluşturmak bugünün ihtiyacı. Bu yönetimle bunu gerçekleştirmek mümkün değil. Bu siyaset tarzıyla bu ülkenin refaha erişmesi mümkün değil(…)Korku siyaseti var. Korkular üzerinden beslenen bir siyaset var. Biz Türkiye için refah seviyesi çok daha arttığı, insanların korkmadan geleceğini planladığı bir Türkiye istiyoruz. Bunları yapmazsak Türkiye çok daha kötü günleri görür(…)İfade özgürlüğü olmayınca problemleri dile getiremiyorsunuz. Problemlerini tartışmayan bir ülkenin sorunları çözmesi mümkün değil. Sorun var diyeni susturuyorsanız bir şekilde o ülke sorunlarını konuşamıyor demektir.”