Önce hukuk, sonra eğitim

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmaları ile milletin endişelerini ortadan kaldıracak bir çalışma içinde olduklarını belirterek, “Bütün olumsuzluklara rağmen Türkiye’nin içinden geldiği bir tarih var. Yeter ki büyüklüğüne denk bir kadro ile buluşsun. Siyasetin vazife de bu buluşmayı sağlamak. Önümüzdeki süreçte yarınlarla ilgili ümidimizi büyütmeliyiz” dedi.

Adalet ve eğitimin sağlıklı işlemediğini dile getiren Uysal, “Gençler yarınlarıyla ilgili gelecek hayali kuramaz hale geldi. Biz gençlere eşit fırsatlara erişim vadediyoruz. Türkiye’nin bir numaralı meselesi ne derseniz iki şey sayarım; biri hukuk, ikincisi eğitim. Gelir adaletsizliği eğitim adaletsizliğine dönüştü. Üniversiteleri siyasetin arka bahçesi yapmak gibi bir niyetimiz yok” diye konuştu. Ankara - Fatih Karagöz

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