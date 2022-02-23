Önce işleyen bir hukuk ve demokrasi

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “İşleyen hukuk düzeni ve demokrasiyi bir çerçeveye alarak kurguladığımız bir programı Türkiye ile paylaşacağız” dedi.

Recep Gören - ANKARA

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Biz farklı geçmiş farklı programlara sahip olsak da demokrasinin ve hukukun küme düşmesi gibi meseleler üzerine bir ortak yaşama sahasını kurabilmenin eşiğindeyiz” diye konuştu. “Ya yeni bir yol bulacağız, ya yeni bir yol açacağız” diyen Uysal, “Son üç ayda yaşadıklarımız bile yeter artar. Bu son aylarda kaybettiğimiz refah için kim bilir kaç yıl emek vereceğiz. Seksen yıllık cumhuriyetin iktisadî alt yapısını talan eden bir ekonomik program uyguladılar. Milletin verdiği vekâletine ihanet etmiş bir hal içindeler. Sayın Erdoğan’ın bildiği tek oyun bir soğuk savaş stratejisi! Mesafeleri açmak üzerine, karşıtlıkları derinleştirelim diye düşünüyor. Bu toplantı o stratejinin artık tutmadığını gösterdiği için kızıyorlar. Temelimiz, kaldıracımız Türkiye’nin hukuk ihtiyacı. Bir aritmetik toplam değil bir kimya meselesi var ortada” diye konuştu.

Daha büyük felaket olabilir mi?

Yeni hükümet sisteminin Erdoğan’ın önceliklerini sağlamak üzere uygulanmaya başlandığını dile getiren Uysal, “İktidarda şöyle bir şark kurnazlığı var; lehlerine işledi mi kabul, işlemedi mi kabul değil! İşleyen hukuk düzeni ve demokrasiyi bir çerçeveye alarak kurguladığımız bir programı Türkiye ile paylaşacağız. Serbest bir rekabet imkanımız yok. Bir tarafta devletin gücü ile propaganda yapacak bir iktidar diğer tarafta kendi imkânlarıyla mücadele edecek muhalefet. Bir toplumun bugününün kötü olmasından daha fenası yarına dair umudunun kalmamasıdır. Biz o umudu korumaya çalışıyoruz” diye konuştu. Bugün ekonomilerin temel girdisinin hukuk ve demokrasi olduğunu ifade eden Uysal, “Bırakın Türkiye gibi kronik yatırım tasarruf açığı olan ülkeye yabancı sermaye çekebilmeyi. Yerli vatandaşlarımız bile bu ülkede gelecek hayali göremiyor. Bir ülke için bundan daha büyük felâket olabilir mi?” diye sordu.

İktidara denetim yapılamıyor

“Çok temel zafiyetimiz var” diyen Uysal, “Ne siyasî denetim yapabiliyoruz ne yargı denetimi yapabiliyoruz ne de medya denetimi yapabiliyoruz. Denetim yapamadığımız için kaynak verimliliğimiz, usûlsüzlük, yolsuzluk dolayısıyla çok düşük. Bugün Türkiye’de kayıtdışı bir devlet var! Millî varlıklarımızın çar çur edildiği bir dönemi yaşıyoruz. Ülkenin üzerinden örtü kalktığında ne ile karşılaşacağımızı bilmiyoruz, endişelerimiz var!” değerlendirmesinde bulundu. Uysal şunları söyledi: “İki parametre var; birincisi seçilebilirlik, ikincisi kriz yönetimini üstlenecek, değişimi en az maliyetle yönetecek bir akla ihtiyaç var. Sadece aday değil sadece program değil sadece kadrolar değil bunları bir paket programla vatandaşa sunmak gerek. Bütün bu işleyişleri sistem içine alacak, denetleyebilecek, hiçbir siyasal örgütlenmenin denetim altında olmayacağı bir mekanizmayı ön görüyoruz. Türkiye’nin bütün problemlerinin kronikleşmesindeki temel sebebi bu sistematiğin işlenmemesi.”