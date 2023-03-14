"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 MART 2023 SALI - YIL: 54

Önce oteller, sonra konteynerler

14 Mart 2023, Salı
İzmir depreminin ardından Bayraklı’da kurulan konteynerkente yerleştirilen depremzedelerden, bir hafta içinde konteynerleri boşaltmaları istendi.

Kalıcı konut sorunu hâlâ çözülemeyen depremzedeler, duruma tepki gösterdi. Konteynerkentte kalan Hale Çekiç, “Beş gün içinde çıkarılmam isteniyor. Benim annem, buradayken vefat etti. Babam ise 2015 yılında vefat etmişti. Ben, tek başıma yaşıyorum. Çıkacağımı söylüyorum ama beş günde çıkamam. Şimdi ben, devlet büyüklerimize soruyorum. Çıkarma işleminde bir yanlışlık var. Buradaki insanları çıkaracağınıza, deprem oldu, enkaz altındakileri çıkaracaktınız. Kızılay çadırını çıkaracaktınız. Deprem oldu, kolluk kuvvetleri çıkaracaktınız. Bizi buradan çıkarmak güzel. Süsleme yapıyorsunuz medyada. Deprem bölgesindekileri buraya, İzmir’imize getiriyoruz. Sen, İzmir’deki vatandaşı dışarıya atıyorsun. Ben, beş günde nereden ev bulayım? Enkaz altından çıkaracaktınız. Siz, o insanları enkazın altına gömdünüz. Biz de sizi sandığa gömeceğiz. O sandıktan siz çıkamayacaksınız” dedi.

İzmir - Anka

Okunma Sayısı: 212
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    KARDEŞ PAKİSTAN!

    Deprem bölgesinden acı gerçekler

    Enflasyon ‘düştü,’ fiyatlar arttı

    Kızılay’ın çadır satması ihanettir

    Önce oteller, sonra konteynerler

    Maoistler Beştepe’de danışman

    Cari açıkta rekor artış

    Rusya Savunma Bakanı: Çin ile ikili ilişkiler ''benzeri görülmemiş'' yüksek seviyede

    Bina ve altyapıda zarar 85 milyar dolar

    'Ukrayna'ya askeri desteğimiz sürecek'

    Ukrayna, dünyanın en büyük 3. silah ithalatçısı oldu

    61 maddelik "Seçim Tedbirleri Genelgesi" valiliklere gönderdi

    Vatandaş et alamıyor

    Seçim takviminin başlangıç tarihi 18 Mart olarak belirlendi

    Ramazan zor geçecek

    Şehrin 2 elektriklisi

    Gaziantep, Adana ve Osmaniye'de eğitim yeniden başladı

    Malatya'da 4,7 ve 4,5; Hatay'da da 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi

    279 şüpheli tutuklandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Destek turları ve HDP
    Ahmet BATTAL

    Millet İttifakının krizinde Erdoğan’ın sessizliği
    Ali FERŞADOĞLU

    Prof. Şengör de tasdik edecektir!
    Genel

    Kızılay’ın çadır satması ihanettir
    Faruk ÇAKIR

    Camiye, okula, kışlaya...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyaseti ısıtırken, aman dinden soğutmayın
    Süleyman KÖSMENE

    Gafleti besleyen noktalar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hasan GÜNEŞ

    Adıyaman sanki bombalanmış gibiydi
    Genel

    Enflasyon ‘düştü,’ fiyatlar arttı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.