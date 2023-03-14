Önce oteller, sonra konteynerler

İzmir depreminin ardından Bayraklı’da kurulan konteynerkente yerleştirilen depremzedelerden, bir hafta içinde konteynerleri boşaltmaları istendi.

Kalıcı konut sorunu hâlâ çözülemeyen depremzedeler, duruma tepki gösterdi. Konteynerkentte kalan Hale Çekiç, “Beş gün içinde çıkarılmam isteniyor. Benim annem, buradayken vefat etti. Babam ise 2015 yılında vefat etmişti. Ben, tek başıma yaşıyorum. Çıkacağımı söylüyorum ama beş günde çıkamam. Şimdi ben, devlet büyüklerimize soruyorum. Çıkarma işleminde bir yanlışlık var. Buradaki insanları çıkaracağınıza, deprem oldu, enkaz altındakileri çıkaracaktınız. Kızılay çadırını çıkaracaktınız. Deprem oldu, kolluk kuvvetleri çıkaracaktınız. Bizi buradan çıkarmak güzel. Süsleme yapıyorsunuz medyada. Deprem bölgesindekileri buraya, İzmir’imize getiriyoruz. Sen, İzmir’deki vatandaşı dışarıya atıyorsun. Ben, beş günde nereden ev bulayım? Enkaz altından çıkaracaktınız. Siz, o insanları enkazın altına gömdünüz. Biz de sizi sandığa gömeceğiz. O sandıktan siz çıkamayacaksınız” dedi.

İzmir - Anka