Önce özür, sonra kilit

Bir televizyon programında ‘kendinden geçerek’, “Tayyip abinin ayakkabısını elimizle yalamamız lazım” diye konuşup sosyal medyanın gündemine oturan AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, ‘sürçülisan ettiğini’ savunarak özür diledi.

Programdan sonra OdaTV’ye konuşan Yediyıldız, bu sözleri şu cümlelerse savunmuştu: “Ben bu ifadeleri bir yerel televizyonda konuştum ve benim konuştuğum ifadeler, yerel ifadelerdir. Bizim yöremizde insanların rahatlıkla kullandığı ifadelerdir. Bu ifadenin arkasında herhangi birisine hakaret yoktur.” Diken’in haberine göre Yediyıldız, Twitter ve Instagram hesabından gece yarısı bir özür metni yayınladı. Metinde, “Yapmış olduğum açıklamalar esnasında sürçülisan ederek yanlış yorumlanmaya müsait maksadını aşan ifadeler ortaya çıktığını üzülerek ifade eder, milletimizden özür dilerim” diye yazıyor. Yediyıldız, bu mesajı yayınladıktan kısa bir süre sonra Twitter hesabını kilitledi. Haber Merkezi

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