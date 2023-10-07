Önce zihniyet değişmeli, sonra anayasa

Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, “Bizim ülkemizde yeni bir anayasadan önce, mevcut anayasayı hakkaniyetle uygulayacak demokratik bir zihniyet sorunu vardır. Bu nedenle, siz yeni bir anayasadan önce, mevcut anayasayı halkımızın mutluluğuna, ülkemizin demokrasisine, insanımızın refahına uygun işletmek için zihniyetinizi değiştiriniz” dedi.

Bu kutuplaşma ile Anayasa yapılamaz

MEHMET KARA - ANKARA

Muğla eski Baro Başkanı ve CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, “İyi kanunlar, kötü uygulayıcılar elinde adalete hizmet edemezken, kötü kanunlar bile iyi uygulayıcılar elinde adalete, insanımızın mutluluğuna ve refahına hizmet edebilirler. Bizim ülkemizde yeni bir anayasadan önce, mevcut anayasayı hakkaniyetle uygulayacak demokratik bir zihniyet sorunu vardır. Bu nedenle, siz yeni bir anayasadan önce, mevcut anayasayı halkımızın mutluluğuna, ülkemizin demokrasisine, insanımızın refahına uygun işletmek için zihniyetinizi değiştiriniz” dedi. Anayasa’nın 78 maddesinde doğrudan ya da dolaylı değişiklik yapıldığını belirten Uzun; “Sayın cumhurbaşkanı; “Gelin sivil bir Anayasa’yı hep birlikte yapalım” diyor. Ancak, bu söylemle sonuncusu 2017 yılı olmak üzere bugüne kadar birçok kez anayasa değişikliği yapıldı. 22 yıllık iktidarınız sırasında, halkımız yararına ne yapmak istediniz de bu anayasa size engel oldu?” diye sordu.

2017’DE DE SİVİL ANAYASA İDDİASI VARDI?

Darbecilerin yaptığı anayasa zamanında anayasamızda bulunmayan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gibi bir sistemin anayasanın neredeyse tümüne etki oluşturacak şekilde yeniden düzenlediğini 2017 yılında yapılan değişiklikler sırasında da mevcut anayasamızı, sivil anayasa yapmak iddiası ile ve anayasayı darbe anayasası olarak nitelendiren söylemler üzerinden değiştiğine dikkat çeken Cumhur Uzun, “Bizzat kendi ifadenizle sivilleştiğini iddia ettiğiniz şimdiki anayasamızda ne oldu da bugün yine sivil bir anayasa yapmamız gerekiyor noktasına döndünüz? 22 yıllık iktidarınız sırasında, halkımız yararına ne yapmak istediniz de bu anayasa size engel oldu?” dedi.

“CUMHURBAŞKANI KENDİSİNE TABİ BİR YARGI KURGULADI”

Cumhurbaşkanının, aynı zamanda bir siyasi partinin genel başkanı olmayı sürdürdüğünü, seçim kanunlarında söylendiği halde gerekli değişiklikler yapılmadığı için, kendi partisinin tüm milletvekillerini belirleyerek parlamentonun yapısını, yani yasamayı belirlediğini, gerek anayasa mahkemesini, gerekse “Hâkimler ve Savcılar Kurulu” üyelerini de kendisi belirleyerek kendisine tabi bir yargı kurguladığını da söyleyen Cumhur Uzun, “Bir ülkede yasama, yürütme ve yargı tek elde toplanmışsa, o ülkenin anayasasında demokratik ve evrensel hukuka uygun hükümlerin olduğundan bahsedilemez, olsa bile bunların uygulanabilirliğinden bahsedilemez. Tüm bunlara rağmen; anayasalar, içeriğindeki hükümlerin uyulması ve ülke yönetiminin buna göre yapılması için, toplumun bu hükümler üzerinde uzlaştığı teoremine dayalı olarak yapılır ve katıksız uygulanır” değerlendirmesinde bulundu.