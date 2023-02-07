Öncelik enkaz altındakileri kurtarmak

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Acılarımızın taze olduğu bugünde, önceliğimiz enkaz altındaki vatandaşları kurtarmak, yaralıları tedavi etmektir” dedi.

Recep Gören - ANKARA

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Acılarımızın taze olduğu bugünde, önceliğimiz enkaz altındaki vatandaşları kurtarmak, yaralıları tedavi etmek, barınak, su, yemek, ısınma ihtiyaçlarını gidermek, elektrik, su ve doğalgaz gibi hizmetleri sağlamaktır” dedi.

Depremde vefat edenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan tüm vatandaşlara acil şifalar dileyen Uysal, “Afet bölgelerinde enkaz altında kalan vatandaşlarımıza yönelik arama ve kurtarma çalışmalarında bulunan tüm görevlilerimize güç ve kuvvet diliyoruz. Bölgede sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları esnasında yeniden saat: 13.24’te 7.5 şiddetinde başka bir depremin daha tekrar etmesi hem kurtarma çalışmalarına sekte vurmuş, hem de depreme karşı ulus olarak nasıl hazırlanmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmıştır” dedi.

Birlik ve beraberlik günü

Uysal, “Bu noktada merkezi hükümetin parti gözetmeksizin yerel yönetimler ile iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmasının önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı. Ülkemizde bugüne dek yaşanan afet olaylarının milletimizin bu tür felaketlerde farklılıklarını unutarak nasıl birlik olduğunu, maddi manevi her türlü fedakarlıkta bulunduğunu, gösterdiğini hatırlatan Uysal, “Yaşadığımız bu deprem felaketinde 7’den 70’e tüm milletimizin bütünleşerek, her türlü desteği ve yardımı sağlayacağından şüphemiz yoktur. Gün 85 milyon için birlik ve beraberlik günüdür” diye konuştu.