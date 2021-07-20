Online bayramlaşmaya davetlisiniz

Okurlarımızın, milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Bayramın ikinci günü (yarın) online bayramlaşma programımız var.

15.00'te başlayacak olan program Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik'in açış konuşmasından sonra Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çiftkaya'nın yapacağı Risale-i Nur dersiyle devam edecek. Euronur TV'den canlı olarak yayınlanacak olan programda, ülke içi ve dışındaki 17 hizmet mahallinin sekreterleri de konuşacak.

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