Onurlu ve cesur bir duruş sergiliyor. İktidarların değil, doğruların gazetesi

53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler... Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (HDP Kocaeli Milletvekili)

Yeni Asya Gazetesi basınımızın her devirdeki demokrasi, hukuk ve insan hakları alanındaki en nitelikli isimlerinden birisidir. İktidarlar değişse de iktidarlara göre değil bildiği doğrulara göre hareket etmiş olan Yeni Asya Gazetesi’nin kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.

Yeni Asya Gazetesi çok büyük tirajları olan bir gazete değil, çok sayfaları olan çok büyük imkânları olan bir gazete değil, iktidarlar ile iyi geçinme hevesinde olan gazetecilik dışında başka işler yapan bir gazete değil. Sırf doğru bildiklerini medyatik anlamda yansıtmaya çalışan, özgün haber üretmeye çalışan, imkânsızlıklar içinde onurlu ve cesur bir duruş sergileyen bir gazete.

Cezaevindeyken Yeni Asya Gazetesi talep etmiştim, bana mahpuslara verilecek gazete içerisinde Yeni Asya Gazetesi yok denilmişti. Bu liste içinde birçok gazete vardı, çoğu iktidara yakın gazeteler. Tek tük de muhalif gazetelerdi, ama Yeni Asya Gazetesi muhalif gazeteler içine bile girememişti, almamışlardı demek ki Yeni Asya Gazetesi’nin haberlerinden çıkışlarından halkı aydınlatmasından son derece rahatsızlar. Bunu orada tekrar müşahade ettim. Aynı zamanda uzun bir süredir 2021 yılının tamamında Yeni Asya Gazetesi’nin Basın İlân Kurumu’ndan ilân hakkı alamamasını da biliyorum, hakkının kesildiğini de, yayınlarından dolayı bunun yapıldığını da çok iyi biliyorum. Tüm bunlardan dolayı tüm kamuoyuna Yeni Asya Gazetesi’nin ilkeli, cesur, prensipli, onurlu duruşunun yanında olmamız gerektiğini söylemiş olayım.

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53. yıla girerken

53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -1- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...

53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -2- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...

53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -3- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...

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