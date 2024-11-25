Ordu Cumhuriyetin bekçisi değildir

Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, ordu - siyaset ilişkisine dair tarihsel örnekleri ele aldığı yazı yazdı.
Ünal, yazısında Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos’ta düzenlenen mezuniyet töreninde subaylık andını okuyup kılıç çatan teğmenleri işaret ederek “Ordu Cumhuriyet’in bekçisi değildir; Cumhuriyet’i millet zaten korur. Ordu hiç kimsenin ordusu değildir, milletin ordusudur. Ordunun vazifesi sınırları korumaktır, asker, sınırın ötesindeki top sesine koşmalıdır. İçerde kılıç kaldıran disiplinsiz asker görüntüsü artık dirilmemek üzere tarihin mezarlığına gömülmelidir” dedi.
Haber Merkezi