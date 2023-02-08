Organizasyon yok, koordinasyon yok, izdiham var

Deprem bölgesine gitmek için çağrılan bir AFAD gönüllüsü yaşananlara isyan etti.

Deprem bölgesine gitmek için çağrılan bir AFAD gönüllüsü, “Organizasyon yok, koordinasyon yok. Havaalanında insanlar uçağa binebilmek derdinde, vasıflı insan önden gitsin diyen yok, izdiham var. İnsanlar bitkin düştü, bunca saat sadece bekledi ve geri gönderiliyoruz” diyerek, yaşananlara isyan etti.

Deneyimli AFAD gönüllüsü, yaşadıklarını sosyal medya hesabından şöyle aktardı: “Eğitimli AFAD gönüllüsüyüm. Bu akşam ani bir mesaj geldi. Gelebilecek gönüllüler bize mail atsın, bir hafta kalacak gibi acil çanta hazırlayın ve bizden haber bekleyin. Deprem bölgesine gidilecek. AFAD’dan genel bir mesaj daha geldi. İstanbul ve Sabiha Gökçen havaalanlarına gelin. Saatlerce sağlık çalışanları, eğitimli ve saha deneyimi olan gönüllüler, teknik operatörler ve daha o gün gönüllü formu doldurmuş insanlar saatlerce oradan oraya yönlendirilip bekletildik. Sürekli bir izdiham hali, bilgi veren yok, yetkili yok.“

Haber Merkezi