Organize suç endeksinde Avrupa birincisiyiz

Küresel Organize Suç Endeksi 2023 raporuna göre; Türkiye dünyada 14’üncü, Avrupa’da ise birinci oldu. Uluslararası Organize Suç İnisiyatifi’nin Küresel Organize Suç Endeksi 2023 raporu yayımlandı.

Endeks BM üyesi 193 ülke içinde gelişen organize suç faaliyetlerini karşılaştırıyor. Araştırma için organize suça ilişkin yayınlar incelenerek veriler toplanıyor. Yerel uzmanlar ve gruplar bunların doğruluğunu kontrol ediyor. Sonra da endeks skoru ortaya çıkıyor. 1 en düşük, 10’sa en yüksek skor.

Euronews Türkçe’nin aktardığına göre; Türkiye’nin 2023 skoru 7,03 puan. Bu skor 2021’de 6,89’du. Raporda Türkiye’nin 2021 yılında sahip olduğu 6,89 puan 2023’te 7,03’e yükseldi. Bu puanla Dünya’da 12’nci sırada bulunan Türkiye 14’üncü sıraya gerilerken Avrupa’da ise birinci oldu. Raporda, Türkiye’nin insan kaçakçılığı konusunda 9 puan aldığı ve bunun en kötü olduğu alanlardan biri olduğu belirtilirken, silah ticareti, eroin ticareti ve mafya vari suç gruplarında ise Türkiye’nin puanı 8,5. İnsan ticareti puanın 8 olması da bunun Türkiye’de ne kadar büyük bir sorun olduğunu ortaya koyuyor.