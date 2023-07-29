Orman talanına tepki büyüyor

Milas Akbelen Ormanı’nında kömür ocağına karşı bölge halkının direnişi sürerken DİSK, KESK, TMMOB’ye bağlı odalar ve TTB’nin aralarında bulunduğu 308 kurum destek açıklaması yayınladı. Açıklamada “Halkın çıkarı şirketlerin kârından üstündür” denildi.

Artı Gerçek’in haberine göre, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) dahil 16 uluslararası ve yerel sivil toplum kuruluşu ortak bir açıklama yayınlayarak bölgedeki ağaç kesiminin durdurulması çağrısı yaptı.

Açıklamada şunlar söylendi: “Biz yıllardır Türkiye’de ekoloji, emek ve demokrasi mücadelesi veren örgütler olarak, İkizköylülerin yanında olduğumuzu bildiriyor, tüm yetkilileri sorunun çözümü için ivedilikle harekete geçmeye çağırıyoruz: Akbelen Ormanı’ndaki abluka kaldırılsın, kesim kararı durdurulsun! Protesto hakkını kullanarak ormanı ve yaşam alanlarını korumaya çalışanlara yönelik uygulanan şiddete ve göz altı kararlarına son verilsin. Akbelen Ormanı’ndan vazgeçmiyoruz, yaşamı ve doğayı savunuyoruz!” Haber Merkezi

Sonuna kadar mücadele edeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bölgeyi ziyaret ederek protestolara destek mesajı verdi. “Boşuna mı ‘Bu beşli çeteler milletin kanını emiyor’ diyordum. Bunun için söylüyordum” ifadelerini kullandı ve “Kemal kardeşiniz sizin yanınızda. Sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

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Kuşların gidecek yeri kalmadı



Muğla’da, Akbelen Ormanı’nda ağaçların kesilmesine karşı direnen Melahat Çulha, “Her şeyimizi kaybettik; zeytinimizi, suyumuzu, ormanlarımızı kaybettik. Onun için buradayız. Çamlarımız kesiliyor hala. Kesim devam ediyor. Ne olursunuz durdurun kesimi, rica ediyoruz sizden. Şu doğamız kalsın artık. Bir burası kaldı, başka yer kalmadı. Şu doğamız, şu ormanlarımız, şu böceklerimiz, yılanlarımız, kurbağalarımız, her şeyimiz kalsın. Kuşların gidecek yeri kalmadı, bütün yuvaları bozuldu. Günah değil mi bu hayvanlara” sözleriyle tepki gösterdi.

Muğla - Anka