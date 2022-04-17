Orman yangınında sabotaj şüphesi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri harekete geçti. Yangın müdahalenin ardından söndürüldü. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, sabotaj şüphesi üzerinde durduklarını belirtti. Yakaköy Mahallesi Çilek Caddesi mevkiinde dün saat 05.00 sıralarında orman ve makilik yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler büyümeye başladı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve gönüllü sivil toplum kuruluşu ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince yangın bölgesinin girişi araç trafiğine kapatıldı. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 2,5 hektarlık bozuk orman, makilik ve hazine arazisinin zarar gördüğü öğrenildi.

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