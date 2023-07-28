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29 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Orman yangınlarında afet yönetimi yok

28 Temmuz 2023, Cuma 23:20
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Türkiye’nin orman yangınlarına çok hazırlıklı olmadığını söyledi.

Türkiye yeniden orman yangınlarına sahne olurken veriler son beş yılda yanan orman alanlarının dörde katlandığını gösteriyor. Geçen yıl çıkan orman yangınlarının yüzde 41’i bilinmeyen sebeplerle gerçekleşti. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Türkiye’nin diğer aşırı hava olaylarına olduğu gibi orman yangınlarına da çok hazırlıklı olmadığını söyledi. 

Yeterli değil

Tolunay, “Çünkü halen yıllar önceki alışkanlıklar ve müdahale anlayışı devam ediyor. Örneğin kamuoyu orman yangınlarıyla mücadeleyi uçak ve helikopter sayısına indirgiyor. Yangınlarla mücadele için hava filosu gereklidir. Ancak uçak ve helikopterler yangınların başlangıç aşamasında etkindirler. Yangınlar büyüdükten ve şiddetlendikten sonra havadan atılan su ağaçlara ulaşamadan buharlaşır. Bu aşamada yer ekipleri önem kazanır. Hava filosu ise yer ekiplerinin yangına müdahale etmesine yardımcı olmaya çalışır. Orman yangın işçi sayısı 2021 yılına göre artsa da henüz yeterli değil” dedi.

Tedbir alınması mümkün

DW Türkçe’ye konuşan Tolunay’a göre orman yangınları, seller, kuraklık, fırtına, dolu gibi afetlerin yol açtığı kayıplar arttıkça iklim değişikliği suçlanıp bir bakıma günah keçisi ilan edilse de sıklığı, şiddeti, etki alanı genişleyen aşırı hava olaylarına karşı tedbir alınması mümkün.Afet yönetiminin afetler öncesi, esnası ve sonrasında alınacak tedbirleri kapsadığını, ancak Türkiye’de deprem dahil tüm afetlerde, afet anında müdahalenin ön plana çıktığını söyleyen Tolunay, orman yangınları özelinde de afet öncesinde önleyici tedbirler olarak adlandırılan uygulamaların yaygınlaşması gerektiğini vurguladı.

 

Yanan alan miktarı artıyor

Türkiye Ormancılar Derneği’nin 2023 yılı raporuna* göre son yıllarda yangın sayısı oransal olarak çok fazla artmamış olsa bile, yanan alan miktarının ciddi oranlarda artmış olduğu, bunun da yangına erken müdahalede ve yangınla mücadelede yaşanan yetersizliklerden kaynaklandığı görülüyor. Rapora göre son 20 yıl, beş yıllık dört eşit parçaya bölündüğünde yangın sayısı ikinci beş yıllık dönemde yüzde 15, üçüncü dönemde yüzde 30 arttı. 2017 ile 2021 yıllarını kapsayan dördüncü dönemde ise yangın sayısı yüzde 2 kadar çok küçük bir oranla azaldı. Ancak aynı dönemde yanan alan miktarında olağanüstü artışlar ortaya çıktı. 2007 ile 2011 yıllarını kapsayan ikinci beş yıllık dönemde, önceki beş yıllık döneme göre yanan alan miktarı yüzde 73 artarken, sonraki dönemde yüzde 29 azalan yanan alan miktarı, son dönemde yüzde 406’lık rekor artışla 7 bin 481 hektardan 37 bin 889 hektara ulaştı.

Haber Merkezi

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