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29 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Ormanın çığlığına kulak verin

28 Temmuz 2023, Cuma 23:51
Akbelen Ormanı’nda ağaç kesimi dört gündür sürerken, ormanın her yerinden hızar sesleri duyuluyor. Bu ormanların çığlığı.

Ağaç kesimini durdurun
Ağaç kesimi derhal durdurulmalı
Milas’ta çam ağaçlarına nasıl kıydınız?

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de bulunan Akbelen Ormanı’nda, Limak Holding ve IC Holding ortaklığındaki YK Enerji’nin maden sahasını genişletmek için gerçekleştirdiği ağaç kesimine karşı köylülerin ve yaşam savunucularının mücadelesi sürüyor. Akbelen Ormanı’nda ağaç kesimi dördüncü gününde de sürüyor. Ormanın içinden gelen hızar sesleri her yerden duyuluyor. Yöre halkı daha önce verilen yürütmeyi durdurma kararlarının uygulanması ve ağaç kesiminin durdurulması için Muğla Adliyesi önünde açıklama yaptı. Milas’tan direnişe destek için bir kamyon su ve gıda gönderildi. Jandarma güvenlik gerekçesiyle kamyonun geçişine izin vermedi. 

YETKİLİLERİ BU KATLİAMI DURDURMAYA ÇAĞIRIYORUZ

Artı Gerçek’e konuşan CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, “Hukuksuz, vicdansız bir uygulama. Köylülerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, bütün CHP örgütlerimizle buradayız. İki yıldır direnişin başından beri burası bizim önceliğimiz. Durdurmak için herşeyi yapıyoruz ama durmuyor. Bizleri susuzluk bekliyor, oksijensizlik bekliyor. Bizleri güzellik beklemiyor. Ormanlarını yok eden toplumları ne bekliyorsa bizleri o bekliyor Ve buna engel olmaya çalışıyoruz. Yetkilileri bu katliamı durdurmaya çağırıyoruz ama durmuyorlar” dedi.

Binlerce ağaç bir günde kesiliyor

“Her yerden hızar sesleri geliyor. Bu ormanların çığlığı. Bu sese kulak versinler. Burada 65 yaşında teyzelerimiz, 70 yaşında nenelerimiz coplanıyorlar maalesef. Bir ağaç yanmasın diye hayatımızı ortaya koyarken burada binlerce ağaç bir günde kesiliyor. Ben özellikle ünlülerin, sosyal medyada çok yüksek takipçisi olanların kamuoyundaki farkındalığı artırması adına buraya gelmesini, bu çığlığa kulak vermesini diliyorum. Zaman zaman kolluk kuvvetlerinin çok sert müdahalesi oluyor. Burada düşman yok. Burada halk var, halkın direnişi var. İnsanlar toprağına, tabiatına, geleceğine sahip çıkmak istiyorlar. Karşılarında 1500-1600 terminatör gibi komonda var ve hiç acımadan copluyorlar.

Ekmeksiz, susuz, havasız kaldık

Artı Gerçek’e konuşan yöre halkından Ayşe Teyze, “Çok kötü durum. Tarım arazilerinin üzerinde enerji üretilmemeli. Tarım arazilerini yok edip, şu ağaçları kesip termiğin bacasında yakarak memleketi yok etmesinler. Türkiye vatandaşına, Türkiye’yi yönetenlere, termik santrali çalıştıranlara sesleniyorum: Bir nokta vicdanları varsa şu memleketi yok etmekten vazgeçsinler” dedi. “Ekmeksiz, susuz, havasız kaldık” diyen Ayşe Teyze şöyle devam etti: “Çok kötü duruma düştük, çok daha da kötü duruma düşeceğiz. Termiğin dumanı tüttüğü zaman, memleket yok olduğu zaman aç kalacağız. Ovalarımızı yok ederek, ağaçlarımızı keserek, altından kömür çıkararak yok ettiler”.

Haber Merkezi

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