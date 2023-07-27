Ormanlar alev alev

Türkiye'de bu yıl orman yangını açısından hassas bölgelerde, çoğu ihmal ve dikkatsizlik sonucu çıkan yangınlarda binlerce hektar ormanlık alan zarar gördü.

Antalya - Kemer'de devam eden orman yangınına ilişkin son durum?

Alaşehir'de de orman yangını çıktı

Antalya, İzmir, Çanakkale ve Kütahya’da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Yeni yangın ihtimaline karşı vatandaş uyarıldı. Antalya’nın Kemer ilçesinde pazartesi günü başlayan orman yangını sürerken, iki yangın haberi de İzmir, Kütahya ve Çanakkale’den geldi. İzmir’de 3 ayrı noktada, Çanakkale’nin de merkeze bağlı Sarıbeyli köyü yakınlarındaki ormanlık alanlarda yangın çıktı. Kemer’de 3,5 kilometre ilerleyen alevler başladığı noktaya yeniden döndü. Kütahya’da yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın ise kontrol altına alındı.

KEMER’DE YANGIN SÜRÜYOR

Türkiye, orman yangınlarıyla mücade etmeye devam ediyor. Antalya’nın Kemer ilçesinde pazartesi günü çıkan orman yangını da sürüyor. 200 hektarlık alanda etkili olan alevlere 10 uçak, 27 helikopter ve 654 personelle müdahale ediliyor. Aevlerin büyümesine “spot atma” yani, yanan parçanın rüzgar etkisiyle farklı yere sıçraması da etkili oluyor. Yangın Beydağı Milli Parkı sınırları içinde olduğu için karadan ulaşım güçlükle sağlandı. Sarp arazi yapısı da ekiplerin müdahalesini güçleştirdi. Bu nedenle yangının en önemli unsurlarından biri olan karadan müdahale yapılamadı. Hava araçlarıyla binin üzerinde sorti yapıldı, 800 tondan fazla su atıldı.

İZMİR’DE 3 AYRI YANGIN

Kemer’de orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken, bir yangın haberi de İzmir’den geldi. Kentin Ödemiş ilçesinde başlayan yangının ardından Kınık ve Torbalı ilçelerinde de ormanlık alanda yangın çıktı.

İZMİR - KINIK

İzmir’in iki ayrı noktasında orman yangınları var. Kınık ilçesindeki yangın; İbrahimağa mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başladı. Yangının; saman basmada kullanılan bir balya makinesinin yanıp, alevlerin ağaçlara sıçramasıyla başladığı iddia edildi. Rüzgar etkisini artırınca; alevler bölgedeki yerleşim yerleri için de tehdit haline geldi.

İZMİR - ÖDEMİŞ

Kınık’taki orman yangınının başladığı saatlerde, Ödemiş ilçesinden de bir yangın haberi geldi. Küçükkavulcuk mahallesindeki zeytinlikte başlayan yangın önce makilik, ardından ormanlık alana sıçradı. Araçların yangın bölgesine girişinde sorun yaşanmaması ve tedbir için Birgi - Bozdağ yolu bir süre özel araç geçişine kapatıldı. Alevler 9 saat süren çalışmaların sonunda kontrol altına alındı.

İZMİR - TORBALI

İzmir’in Torbalı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

ÇANAKKALE’DE YANGIN

Merkeze bağlı Sarıbeyli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 35 arazöz, 5 dozer, 8 ilk müdahale aracı, 8 su ikmal aracı, 4 iş makinesi ve 300 personel ile çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin yanı sıra İl Jandarma Komutanlığına ait TOMA ve itfaiye ekibi sevk edildi.

KÜTAHYA - TAVŞANLI

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde de orman yangını vardı. Gevrekler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın kısa süre içinde büyüdü. 7 ayrı noktadan alev yükselmeye başladı. Söndürme çalışmaları sürerken bölgede önlemler de artırıldı. Yangına müdahale sırasında 1 orman işçisi dumandan etkilendi. 2 vatandaşın da kolunda yanıklar oluştu. 3 kişi, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın ilerleyen saatlerde kontrol altına alındı. Ekipler mesaiye soğutma çalışmasıyla devam etti.