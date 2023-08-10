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11 AĞUSTOS 2023 CUMA - YIL: 54

Ormanlar madene kurban ediliyor

10 Ağustos 2023, Perşembe 21:46
Türkiye’de 162 bin hektar orman alanı madenciliğe tahsis edildi.

Maden sahalarının ‘rehabilite edildiği’ iddiasının doğru olmadığını söyleyen Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu, “Çünkü şimdiye dek rehabilite edildiği söylenen alan miktarı 35 bin hektar” dedi.

Önceki hükümetler zamanında yılda yaklaşık 50 bin hektar ağaçlandırma vardı. Böyle bakınca biz neredeyse 5-6 yıllık ağaçlandırma sahası büyüklüğünde bir ormanı sadece madenciliğe kaptırmışız. Üstelik bunun dönüşü de yok. Maden sahalarını “rehabilite ediyoruz” diyorlar bu katiyen doğru değil. Çünkü şimdiye dek rehabilite edildiği söylenen alan miktarı 35 bin hektar kadardır.” Çok uluslu şirketlerin madenlerden adeta kaymağı alıp ekşimiş sütü bıraktıklarını söyleyen Kurdoğlu, Türkiye’de de durumun aynı olduğunu söylüyor. Artı Gerçek’in haberine göre, Kurdoğlu “Unutmayalım ekolojik olmayan bir yatırım, kısa vadede ekonomik olsa bile orta ve uzun vadede ekonomik de değildir. Ekolojik kaygılardan uzak yatırımlar, bir süre sonra daha büyük çevresel yıkımlara neden olmaktadır” dedi.

Haber Merkezi

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  • S.topuz

    11.8.2023 01:25:16

    "Mü'minde HIRS,sebeb-i HASARETTİRRRR!" Halen daha anlayamadılar! Bu felaketler zincirleri boşuna olamaaaz! Mutlaka bir çok sebepleri vardır, Allahü e'lem?

Risale-i Nur Külliyatı

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