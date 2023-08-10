Ormanlar madene kurban ediliyor

Türkiye’de 162 bin hektar orman alanı madenciliğe tahsis edildi.

Maden sahalarının ‘rehabilite edildiği’ iddiasının doğru olmadığını söyleyen Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu, “Çünkü şimdiye dek rehabilite edildiği söylenen alan miktarı 35 bin hektar” dedi.

Önceki hükümetler zamanında yılda yaklaşık 50 bin hektar ağaçlandırma vardı. Böyle bakınca biz neredeyse 5-6 yıllık ağaçlandırma sahası büyüklüğünde bir ormanı sadece madenciliğe kaptırmışız. Üstelik bunun dönüşü de yok. Maden sahalarını “rehabilite ediyoruz” diyorlar bu katiyen doğru değil. Çünkü şimdiye dek rehabilite edildiği söylenen alan miktarı 35 bin hektar kadardır.” Çok uluslu şirketlerin madenlerden adeta kaymağı alıp ekşimiş sütü bıraktıklarını söyleyen Kurdoğlu, Türkiye’de de durumun aynı olduğunu söylüyor. Artı Gerçek’in haberine göre, Kurdoğlu “Unutmayalım ekolojik olmayan bir yatırım, kısa vadede ekonomik olsa bile orta ve uzun vadede ekonomik de değildir. Ekolojik kaygılardan uzak yatırımlar, bir süre sonra daha büyük çevresel yıkımlara neden olmaktadır” dedi.

Haber Merkezi