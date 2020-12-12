"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 ARALIK 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Örnek duyarlılıkla cami merkezli salgın riskinin oluşmasının önüne geçildi

12 Aralık 2020, Cumartesi 12:30
Kovid-19 tedbirleri kapsamında camilerde temizlik, maske ve mesafe kuralına uyularak ibadet edilmesinin yanı sıra vatandaşlar, vaaz ve irşat faaliyetlerinde salgınla mücadeleye karşı bilgilendiriliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, yaptığı açıklamada, devletin, Kovid-19 tedbirlerini en ileri düzeyde uygulayarak, vatandaşın sağlığını korumasını bir politika haline getirdiğini belirtti.

Başkanlığın özellikle toplumun din konusunda aydınlatılması ve rehberlik yapılmasına ilişkin görevi olduğunu hatırlatan Albayrak, Kovid-19 ile mücadele sürecinde de ciddi gayretler gösterdiklerini dile getirdi.

"Saflar arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olarak belirlendi"

Albayrak, bu süreçte öncelikle camilerde mesafe kuralına uyularak namaz kılınacak yerlerin belirlendiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Saflar arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olarak belirlendi. Vaaz ve irşat faaliyetlerimizde cemaatimize insan sağlığının çok önemli olduğu anlatıldı. Çünkü sağlık olmadan ibadet olmaz. Bir de tedbirlere riayet etmenin kul hakkını barındırdığı sıkça hatırlatıldı. Takdire şayan bir durum, bu hatırlatmalara cemaatimiz de çok iyi bir şekilde karşılık verdi. Cemaatimiz seccadelerini kendileri getirdiler. Müftülüklerimizce camilerde dezenfektan bulunduruldu. Maske, mesafe ve temizlik kuralı böylelikle işletildi."

"Cami cemaati duyarlı davranıyor"

Din görevlilerinin, tedbirlerin vatandaşlara anlatılması noktasında önemli bir görevi yerine getirdiğini belirten Albayrak, camilerdeki panolara bilgilendirme afişlerinin asıldığını söyledi.

Albayrak, Türkiye'nin doğusundan batısına bütün şehirlerde cami cemaatinin Kovid-19 ile mücadelede olabildiğince duyarlı davrandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Özellikle vaaz ve irşat faaliyetlerinin zamanlarını olabildiğince kısalttık. Cemaatimizin tesbihatını evlerinde yapmalarını, sünnet namazlarını evlerinde kılmalarını tavsiye ettik. Cemaatimiz cumanın farzından sonra ibadetlerinin geriye kalanına evlerinde devam ediyor. Ayrıca Kur'an kursu eğitimleri de uzaktan yapılıyor.

Başkanlığımızın, camiler ve cami merkezli üretilen bütün hizmetlerdeki ana gayesi Kovid-19'un burada bir salgına dönüşmemesi. Ayrıca taziye ve cenaze işlemlerinde de müftülerimiz ile hocalarımızın rehberliği ve uyarmasıyla, vatandaşlarımızın taziyelerini uzaktan, telefon ve sosyal medya aracılığıyla yapmalarını sağlıyoruz."

"Cami merkezli salgın riskinin oluşmasının önüne geçildi"

Kovid-19 ile mücadele sürecinde alınan tedbirler kapsamında camilerdeki hizmetlerin bir eğitime çevrildiğini ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın bilinçlenmesini sağlıyoruz. Camilerde cemaatimiz Kovid-19 tedbirlerine en üst seviyede uyuyor. Diyanet İşleri Başkanlığınca alınan Kovid-19 tedbirleri kapsamında camilerde temizlik, maske ve mesafe kuralına uyularak ibadet edilmesinin yanı sıra cemaatin de tedbirlere riayet etmesi dolayısıyla cami merkezli salgın riski oluşmasının önüne geçildi."

AA

Okunma Sayısı: 434
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul'un deprem müdahale planı açıklandı

    İsviçre, Belarus Cumhurbaşkanı'nın mal varlığını dondurdu

    Koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 71 milyon 503 bini aştı

    ABD'den Pfizer-BionTech aşısının acil kullanımına onay geldi

    'Bazı çiftçiler yazlık ekim yapacak'

    Örnek duyarlılıkla cami merkezli salgın riskinin oluşmasının önüne geçildi

    Ağrı Dağı Milli Parkı'nda görüntülendi

    Libya tezkeresi TBMM Başkanlığına sunuldu

    Marmara'ya sağanak yağış uyarısı

    Fas'tan İsrail ile normalleşmeye ilişkin açıklama

    'Tünelin sonundaki ışık daha parlak hale geliyor'

    İstanbul'daki su seviyesi son 10 yılın en düşük seviyesinde

    Fas'ın İsrail'le normalleşmesine tepkiler sürüyor

    Hafta sonu kısıtlamadan muaf tutulacak kişiler ve yerler

    Son 24 saatte dünya genelinde neler yaşandı?

    Arnavutluk’ta gerginlik devam ediyor

    Bakan Koca, 4 ilin vali ve sağlık müdürleriyle görüştü

    Balıkesir'de deprem

    Kütüphane fakiriyiz

    Fas da İsrail ile normalleşiyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kuraklık neyin tokadı?
    Faruk ÇAKIR

    Rahmet niye kesildi?
    Cevher İLHAN

    "Hâkim, 'şu kişi ne der' diyorsa…”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet ÇETİN

    Av. Yakup Alkan
    Genel

    'Tünelin sonundaki ışık daha parlak hale geliyor'
    Ahmet BATTAL

    Parlamenter Demokrasinin erdemleri
    Fatih Yokuş

    Allah'tan yardım dilemek
    Ali HAKKOYMAZ

    Devasız dert yok!
    Halil ELİTOK

    Üç 's'den biri olan samimiyet - 2

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.