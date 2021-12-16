Orta direk çöküyor

Türkiye’de insanların önemli bir kısmı orta direk diye tabir edilebilir. Ancak son süreçlerde yaşanan ekonomik sıkıntılar özellikle de artan pahalılıktan dolayı orta direk için tehlike çanları çalmaya başladı.

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, 12 Aralık 2021 Pazar günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu krizde orta sınıf kalmaz! Toplumun yüzde 10’u zengin, yüzde 90’ı yoksul olur. Orta sınıf kalmaz…” iddiasında bulundu. Erdursun’un bu iddiasını ekonomist Prof. Dr. Zeynep Ökten, Independent Türkçe’ye yorumladı. Prof. Dr. Ökten, yüksek enflasyon ortamında en çok ezilenin ücretliler olduğunu belirterek, “Orta gelirli dediğimiz kesim, ağırlıklı olarak ücretli çalışanlardır” dedi. Ökten’e göre ücretli kesimin ezilmesiyle orta kesimin azalıyor, gelir dağılımı adaletsizliği ise gittikçe artıyor. Yüksek enflasyon ortamında ise yaygın bir yoksullaşma ve en üst gelir grupta ise aşırı zenginleşmesi durumu yaşanıyor. Haber Merkezi

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