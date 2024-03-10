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11 MART 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Ortak açıklamada F-16 ve F-35 yer almadı

10 Mart 2024, Pazar 17:00
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ABD’nin başkenti Washington’a gerçekleştirdiği ziyaret ve gerçekleştirilen Stratejik Mekanizma görüşmelerine ilişkin ortak bir açıklama yayımlandı. Açıklamada, Türkiye’nin satın almayı beklediği F-16 savaş uçakları ve F-35 programına geri dönüşü konularına ilişkin herhangi bir ifade yer almadı.

VOA Türkçe’nin haberine göre, açıklamada toplantılara ilişkin olarak “Bakan Fidan ve Bakan Blinken, ortak hedeflerin ilerletilmesi ve ortaya çıkan küresel sınamaların ele alınmasına imkan veren, sonuç odaklı, ileriye dönük, ikili pozitif gündeme bağlılıklarını yinelemişlerdir. İki Bakan Türkiye-ABD ilişkilerinin bölgesel öncelikler, terörle mücadele, savunma işbirliği, ekonomik büyüme, ticaret, enerji güvenliği ve iklim değişikliği ile insanlar arası bağlar dahil olmak üzere çeşitli alanlarda güçlendirilmesini ele almıştır” denildi.

Haber Merkezi

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