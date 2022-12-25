Ortak mitingler devam edecek

Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, Altılı Masa’ ın geçiş süreci modelinin hazırlandığını ve yol haritasının tamamladığını aktardı.

Bozkurt, “Saraçhane mitinginde, 6’lı masaya moral veren ve kendilerinin de çok farkında olmadıkları bir deneyim yaşandı. 6’lı masa, ittifak modeline dönüştükten sonra seçim sürecinde pek çok yerde ortak miting düzenleyecek. Ve Saraçhane’de bunun provası yapıldı. Doğru yerde doğru kitlenin önünde liderlerin hepsi yaptığı konuşmalarla olumlu puan aldılar. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Gültekin Uysal daha görünür hale geldiler, ne demek istediklerini anlattılar. Bütün tartışmalardan bağımsız bu, masaya da masanın hitap ettiği tabana da hayli moral vermiş gözüküyor…” dedi. Haber Merkezi

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