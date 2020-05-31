DP GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN UYSAL EURONUR-TV’YE KONUŞTU: MİLLET İTTİFAKI İÇİNDE OLAN SİYASÎ PARTİLER VE YENİ KURULAN PARTİLER BİR ORTAK PAYDADA TOPLANMAYA MECBUR BIRAKILIYOR. BU TEMEL PERSPEKTİFE DİĞER PARTİLERİN DE KATILACAĞI KANAATİNDEYİM.

27 Mayıs’ın açtığı yara kapanmadı

“DP dönemİ maddeten de, manen de ferahlama dönemi oldu. Türkiye 27 Mayıs’ın ve idamların milletimizin gönlünde ve zihninde açtığı yarayı hâlâ kapatamadı. İnsanlarımız gönüllerinden Menderes’i ve DP’yi silemedi. Bu geleneği Demokrat Parti’nin aslî sahipleri sürdürmeli.”

Türkiye bu sistemi taşıyamaz

YENİ SİSTEM Erdoğan’ın şahsında düzenlenmiş bir mekanizma. Türkiye’nin bunu taşıyabilme imkânı yok. Bugün iktidar partisi içinde bir kan kaybı olduğu aşikâr. AKP’de biri başbakan, biri uzun süre ekonomi bakanı olmuş insanlar partiden ayrılarak yeni partiler kurdular.”

Mağdur olmamış kesim kalmadı

“Bunca yıldır başta Demokratlar olmak üzere mağdur olmamış hiçbir kesim kalmadı. Herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye’yi inşa etmektir asıl olan. İşleyen bir demokrasi ve işleyen bir hukuk düzeni tesis etmektir hedefimiz.”

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Ortak paydada toplanma mecburiyeti var

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye’nin iki kutuplu bir sisteme mahkûm edildiğini belirterek siyasî partilerin bir ortak paydada toplanmaya mecbur bırakıldığını söyledi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Euronur TV’de Dr. Aytekin Coşkun’un sorularını cevaplandırdı.

Uysal, Demokrat Parti’yi ve 27 Mayıs 1960 darbesini anlatırken, “Demokrat Parti’nin pek çok sıçrama hamlesinin altında imzası olduğunu görürsünüz. Sadece maddî kalkınma değil manen de insanlarımızın dinî vecibelerine, dinî inançlarına Ezan başta olmak üzere birtakım dayatmalara karşı önemli bir ferahlama dönemi oldu. 27 Mayıs aslında tamamen Türkiye’yi birilerinin iradesi gasp edilmiş, kendi mukadderatını kendisi tayin edemeyecek, bu hüviyeti elinden alınmış bir mekanizma içerisine çekmekti. O gün kendilerince uydurdukları mesnetsiz birtakım argümanlarla beraber Türkiye’de demokrasi adına, haklar özgürlükler adına bir devrim, bir ihtilâl diye niteleyerek bu darbe yapıldı. Türkiye bunun yaralarını hâlâ yasa ve yargılamalarıyla beraberinde idamlarla milletimizin gönlünde ve zihninde açtığı yarayı kapatamadı” ifadelerini kullandı.

Çarpık düzen değişmeli

“Türkiye’de sistematik hata veren bir siyasal rejim var” diyen Uysal, şöyle devam etti: “Bu siyasal rejimin merkezinde siyasal partiler düzeni ve seçim sistemi var. İstinad noktası maalesef milletimiz değil. Özellikle 80 sonrası parti genel merkezlerinin hazine yardımlarıyla beraber Anadolu’daki diğer teşkilâtlara, tabanına tahakküm eder hâle gelmiş olması, ön seçimin kaldırılması, zaman zaman kimi liderlerin “bana parmak kaldıracak adam lâzım” parantezine sıkıştırdığı anlayışlar maalesef Türkiye’de bu çarpık düzeni ortaya çıkardı. Bugün milletvekillerinin seçim bölgeleri seçildiği iller değil genel başkanların makam odaları. Ahbap – çavuş ilişkisi içerisinde düzenlenmiş, toplumla bağını koparmış, milletin öncelikleriyle değil kapalı kapılar ardında birtakım müzakereler, pazarlıklarla dar menfaatler üzerine kurulmuş bir siyaset var. O nedenle biz doğru bir istinad noktasını millet önüne koymadan bu süreci olumlu bir noktaya çevirebilme imkânımız yok.”

Sistem zafiyet üretiyor

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini eleştiren Uysal, “Bugün Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi diyerek, Türkiye’ye özgü diyerek, yerli ve millî diyerek Türkiye’nin ihtiyacından daha ziyade bir kişinin ihtiyaçları için bir “düzen” kurulmaya çalışıldı. Bu sistem özelde kişi merkezinde kurulmuş bir sistem. Fiilen Türkiye’de ürettiği zafiyet ortada. Özellikle bu küresel salgın sürecinde gözlemlediğimiz dar bir kadroyla nasıl kararlar aldıkları gerçeği sistemi meşrûiyet açısından da sorgular hale getirdi. Bu sistem, özelde sınırsız yetkiyi bir kişiye vereceğimiz, ama hiçbir hesap sormayacağımız bir mekanizma öngörüyor. Demokrasi eşittir kuvvetler ayrılığıdır. Bugün onu da yumuşatarak “kuvvetlerin uyumudur” diyerek Türkiye’nin bir beka sorunu yaşadığını öne sürdüler. (…) Bu sistem AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın şahsında düzenlenmiş bir mekanizma. Türkiye’nin bunu taşıyabilme imkânı yok. Bugün oluşan mekanizma dolayısıyla Sayın Erdoğan siyasî, kendi siyasî kariyerinin en niteliksiz siyasî kadrosuyla, en niteliksiz bürokratik kadrosuyla çalışıyor. Çünkü farklı fikirlere, düşüncelere, yeteneğe, niteliğe ihtiyaçları yok. Sadece ve sadece deyim yerindeyse inanmadıklarını icra edecek kifayetsiz muhterislere ihtiyacı var” dedi.

Türkiye ikiye bölündü

Yüzde 50+1 dengesinin Türkiye’yi ikiye böldüğünü söyleyen Uysal, “Bir tarafta iktidarın kayıtsız ve şartsız bu anlayışını savunan, inanmadıklarını savunan bir kesim ile öbür tarafta her siyasî partinin farklı referansları, farklı geçmişleri olmasına rağmen hukuk ve adalet değerleri temelinde Türkiye’nin meselelerine bakan bir siyasî ortak payda oluştu. Bugün iktidar partisi içerisinde bir kan kaybı olduğu aşikâr. AKP içerisinde görev yapmış birisi başbakan birisi uzun süre ekonomi bakanı olmuş ve kendi görev yaptıkları dönemler içerisinde partinin tabanı tarafından “asrın beklediği kutlu kadro” olarak görülmüş insanlar, kurucu değerlerinden uzaklaşarak bir kişinin fan kulübü haline gelmiş bir siyasî partiden ayrılarak yeni partiler kurdular. Önümüzdeki süreç çok sancılı olacak gibi gözüküyor. 2011 yılında ortaya atılmış sonradan unutulmuş Kanal İstanbul meselesinin bugün yeniden dillendirilmesinden başlayarak, CHP’nin İş Bankası hisseleri, FETÖ’nün siyasî ayağı tartışması, son olarak darbe tezviratı, İzmir’de camilerden şarkıların çalınması gibi hadiseleri; Türkiye’de iklimin enfekte edilme teşebbüsleri olarak değerlendiriyorum. Diğer tarafta da bu ittifak sistemine iktidarın birtakım müdahaleler yapacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Dinamikler kontrolden çıktı

Uysal, özellikle salgın döneminde ekonomi gibi kontrolden çıkmış dinamikler dolayısıyla iktidarın çok kolay hareket edemeyeceği kanaatinde olduğunu belirterek, “Önümüzdeki süreçte bizim temel fikrimiz Türkiye’yi iki kutupluluğa mahkûm etmemek. İnsanımızın ekonomik sahadan, eğitim sisteminden başlayarak birçok konuda büyük sorunları var. Bu sistem, Millî güvenlik anlamında da Suriye İç Savaşı’nın içine düşürülmemizle birlikte 4 milyonun üzerinde mültecinin de ülkemize gelmesiyle beraber problem üretir hâle geldi. Bütün bunları lâyıkıyla Türkiye gündemi içerisinde değerlendiremez haldeyiz. Ben bir erken seçim öngörmüyorum. Ama bu sürecin çok dinamik olacağı kanaatindeyim. Özellikle Millet İttifakı içerisinde olan siyasî partiler, yeni kurulan siyasî partiler bugüne kadar olan kamuoyuna beyanatlarında bir ortak paydada toplanmaya mecbur bırakılıyor. Bu temel perspektife diğer siyasi partilerin de katılacağı kanaatindeyim” dedi.

Bu geleneği DP sürdürmeli

Kendisinden sonra gelen tüm siyasî hareketlerin özellikle bugün iktidar olan AKP’nin de meşruiyet aramak için Demokrat Parti’yi istinad noktası haline getirmek istediğini söyleyen Uysal, “Toplumumuzun milletimizin önemli bir parametresi haline dönüştü. Bu açıdan bir yandan mutluyuz, bir yandan üzüntülüyüz. Bu geleneği Demokrat Parti’nin aslî sahipleri sürdürmeli” dedi. Milletin zihninde Cumhuriyet fikri, hukuk devleti, temel hak ve hürriyetlere sonuna kadar bağlı olma, kuvvetin kanunda olması fikrinin yerleşmiş olduğunun altını çizen Uysal, “Bu kavramların kaybolmaya yüz tuttuğunda adaletin olmayışının ne manaya geldiğini bugün milletimiz daha fazla idrak eder halde. Bunca yıldır başta Demokratlar olmak üzere mağdur olmamış hiçbir kesim kalmamıştır. Herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye’yi inşa etmektir asıl olan. Demokrasi eşittir kuvvetler ayrılığıdır prensibinin sınırlarının net bir şekilde çizildiği bir bağlamda devlet ve millet kavramını yerli yerine koyacak işleyen bir demokrasi, işleyen bir hukuk düzenini tesis etmektir hedefimiz” şeklinde konuştu.

Haber: Nurseza Okur

nursezaokur3@gmail.com