Örtülü ödenekte rekor harcama

Örtülü ödenek harcamasında 2022’de, 3,4 milyar TL ile tarihi rekor kırıldığı öğrenildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre, hükümet, geçtiğimiz yıl, 70 milyar TL’lik müteahhitlik giderine imza attı. Günlük ortalama 191 milyon TL’ye denk düşen tutarlar, müteahhitlerin kasasına giderken, tüm zamanların rekoru kırıldı. İktidar, 2021’de ise müteahhitler için yaklaşık 35 milyar TL’lik harcama yapmıştı. Merkezi yönetim bütçe giderlerinin detaylı olarak raporlandığı 2004’ten bugüne kadarki en yüksek örtülü ödenek harcamasına da 2022’de imza atıldı. Haber Merkezi

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