Osman Kavala dâvâsı AİHM’de

Avrupa Konseyi’nin siyasî organı Bakanlar Komitesi, önceki gün yaptığı toplantıda Osman Kavala’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına rağmen serbest bırakılmaması sebebiyle Türkiye aleyhine Aralık ayı başında başlattığı “ihlâl prosedürünün” ikinci aşamasını oylamaya sundu.

Ara karar oy çokluğuyla kabul edildi. Bu Türkiye’ye karşı ilk, Avrupa Konseyi tarihinde de Azerbaycan’dan sonra ikinci ihlal prosedürü olacak. BBC Türkçe’nin haberine göre, Türkiye’nin 19 Ocak’ta sunduğu resmî görüşün de eklendiği gerekçeli karar, 49 ülkeden üçte iki çoğunluk sağlandığı için AİHM’e gönderilecek ve Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)’yi ihlâl edip etmediğini değerlendirmesi istenecek. Diplomatik kaynaklar, Kavala’nın tutukluluğu konusunda hükümette yeni bir değerlendirme sürecinin devam ettiğine, Strasburg’dan çıkacak kararın ertesinde yeni bir adımın atılabileceğine işaret ediyor. Haber Merkezi

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