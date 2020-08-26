Öteki biz miyiz, yoksa sen mi?

Yeni Zelanda'daki terör saldırısında yaralananlar ve şehit yakınları acılarını mahkemede anlattı. Şehit Abdulfettah Kasım'ın kızı Sara Kasım, Teröriste hitaben “Bu mahkeme salonuna iyi bak ve buradaki ötekinin kim olduğunu kendine sor. O biz miyiz, yoksa sen mi? Sanırım cevabı çok açık" dedi.

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‘Seni affediyorum Brenton’

Yeni Zelanda’da cami saldırısında 14 yaşındaki oğlu Seyid’i kaybeden John Milne, terörist Brenton Tarrant’a “Seni affediyorum Brenton. Benim 14 yaşındaki oğlum Seyid’i katletmene rağmen” dedi.

Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrindeki 2 camiye düzenlediği silâhlı saldırıda 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant’ın yargılanmasına, şehit yakınları ve yaralıların dinlenmesiyle devam edildi. Yoğun güvenlik tedbirleri eşliğinde başlayan üçüncü gün duruşmasında şehit yakını ve yaralılar, terörist Tarrant ile yüzleşmeye devam etti. Tarrant, güvenlik görevlileri eşliğinde elleri kelepçeli halde duruşma salonuna getirildi. 14 yaşındaki oğlu Seyid’i saldırıda kaybeden John Milne ise “Bir katile bile affedilme şansı verilmelidir.” diyerek Tarrant’ı affettiğini açıkladı. Yanındaki kızının da bu kararında kendisini desteklediğini mahkemeye beyan eden Milne, şunları söyledi: “Seni affediyorum Brenton. Benim 14 yaşındaki oğlum Seyid’i katletmene rağmen. Bana hiçbir kurşun isabet etmedi, ben orada bile değildim. Fakat kalbimde öyle büyük bir yara oluştu ki ancak oğlum Seyid ile cennette bir araya gelirsem iyileşebilir. Seni de orada görmek isterim Brenton, mümkünse oğluma bizzat özür dilemeni ümit ederim. Eminim o seni affetmiştir.”

“LÜTFEN ONUN İSMİNİ HATIRLA”

Bir çocuğu öldürmekten daha büyük bir suçun olmadığının altını çizen Milne, “Ölenin arkasında kalanlar, bitmeyecek bir travmaya katlanmak zorundalar ve bunu tecrübe etmeyenler ne manaya geldiğini asla bilemezler.” diye konuştu. Milne, teröriste hitaben, “Bir kez daha seni şartsız olarak affediyorum. Lütfen onun ismini hatırla.” ifadesini kullandı.

Öteki biz miyiz, yoksa sen mi?

Şehit Abdulfettah Kasım’ın kızı Sara Kasım, babasının şu an burada olmasını çok istediğini belirterek, “Anne ve babamın güvenlik ve çocuklarının başarılı olması için yerleştiği bir ülkede bunların olacağını asla hayal edemezdim.” dedi. Terör saldırısının ardından Yeni Zelanda halkının Müslümanlara daha fazla yakınlaştığını ve İslâm’ın barışçılığını daha iyi anladıklarını söyleyen Kasım, “Öğrencilerim artık beni selâmünaleyküm Sara Hanım diyerek karşılıyorlar”dedi. Kasım, teröriste bir kez daha hitap ederek, “Bu mahkeme salonuna iyi bak ve buradaki ötekinin kim olduğunu kendine sor. O biz miyiz, yoksa sen mi? Sanırım cevabı çok açık.” dedi. Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan aşırı sağcı teröristin, 4 günlük yargılamanın ardından ömür boyu hapse mahkûm edilmesi bekleniyor.