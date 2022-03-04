Otobüs bileti fiyatlarına yüzde 233 zam

Benzin ve motorine gelen zamlar ve otoyol ücretleri şehirlerarası otobüs firmalarını etkiledi. Bilet fiyatlarına yüzde 233 zam geldi. Yolcu sayısında düşüşler yaşandı. Otobüs firmaları fiyatların ucuzlamasını istiyor.

Birol Özcan (Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı): Otobüslerin tekerlekleri dönememeye başlayacak ileride. Sadece mazot zamları değil; otoban giriş-çıkışları ve köprüler de bizi çok etkiledi. Ayrıca sadece mazot, köprü ve otoban geçiş ücretleri değil de değil; başka ilave zamlar da etkiliyor. Zamları yapacağımıza, bence otobüslerdeki maliyetleri aşağı çekmek lazım. Alaattin Çendek (Bir seyahat otobüsü firmasının vardiya müdürü): Geçen sene 7 liraya aldığımız mazot bu sene 17 lira. Haliyle bu vatandaşa yansıyor. Haber Merkezi

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