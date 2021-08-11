Otobüs kazaları Meclis gündeminde

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, son günlerde ölümcül yolcu otobüsü kazalarını Meclis gündemine taşıdı.

Tanal, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından ayrı ayrı cevaplaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, son günlerde Türkiye’de otobüs kazaları sayısının ciddî oranda artığına dikkat çekti. Tanal önergede, kazalarda otobüs şoförlerinin kusur oranını sorguladı. Şehirler arası yolcu otobüslerinin denetiminin ne sıklıkla yapıldığını soran Tanal, sefer öncesi ve sefer sırasında denetimin yapılıp yapılmadığını, yapılan denetimlerin neler olduğunu sordu. Uzun yol şoförlerinin çalışma şartlarının ağır olduğunu ve çoğunluğunun sigortasız çalıştırıldığını aktaran Tanal, “Denetimi sıklaştırmadan, gerekli yaptırımlarda bulunmadan bu sorunu çözemeyiz. Geçiştirilecek, ertelenecek bir mesele değildir bu. Vatandaşlarımızın can güvenliği söz konusudur” ifadelerini kullandı.

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