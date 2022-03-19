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19 MART 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Otoriterleşme mi? Demokratikleşme mi?

19 Mart 2022, Cumartesi
Uzmanlar ve muhalefet seçimin otoriterleşme ile demokratikleşme arasında olacağını vurguluyor.

HEDEF MUHALEFETİ ZAYIFLATMAK

AKP’nin yeni seçim kanununu değerlendiren Siyaset Bilimci Seren Selvin Korkmaz, yapılmak istenilen düzenlemeyle; muhalefeti bölmek, manevra alanını daraltmak ve iktidara kazandırmak istenildiğine dikkat çekerek, “Bu seçim otoriterleşme ve demokratikleşme arasında olacak’’ diye konuştu.

KOLTUĞU BIRAKMAMA PERVASIZLIĞI

Seçimlerin Türkiye’nin demokratik bir hukuk devleti olarak mı, yoksa kalıcı olarak bir despotizmle mi yönetileceğinin seçimi olacağını belirten DEVA Partili Yeneroğlu da, “Koltuğu asla bırakmamak için seçim kanunlarını oyuncağa çeviren bir pervasızlıkla karşı karşıyayız” dedi.

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Otoriterleşme mi? Demokratikleşme mi?

AKP ve MHP’nin Meclise sunduğu yeni seçim kanununu değerlendiren UZMANLAR, gelecek seçimin otoriterleşme ve demokratikleşme arasında olacağına dikkat çekti.

AKP ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ‘’Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’’ni TBMM Başkanlığı’na sundu. Seçime az bir süre kala AKP ve MHP’nin Meclise sunduğu yeni seçim kanununu değerlendiren Siyaset Bilimci Seren Selvin Korkmaz, iktidar partisi ve ortağının attığı bu adımların altında muhalefeti bölme amacının olduğu görüşünde. Korkmaz’a göre yapılan düzenlemeler seçmenin iradesinin yansıması için değil, tam aksine iktidarın kazanması için yapılan düzenlemeler. Yapılan bu düzenlemeyle muhalefetin manevra alanının kısıtlanmak istendiğine dikkat çeken Korkmaz, gelecek seçimin otoriterleşme ve demokratikleşme arasında olacağını söylüyor.

Amaç muhalefeti kısıtlamak

Euronews Türkçe’nin haberine göre Korkmaz, ‘’Bu sefer muhalefetin stratejisini boşa çıkaracak bir düzenleme geliştirdiler. O yüzden şu an bu seçim sistemi muhalefetin aday dinamiklerini etkileyebilir. Ama tek bir şey var, bu seçim otoriterleşme ve demokratikleşme arasında olacak. Dolayısıyla yine muhalefetin her türlü ayrışmayı anlamsız kılacak bir şekilde yeni bir strateji geliştirmesi lazım. Tek sıkıntı zamanın az kalmış olması, il il bakıp bir formülasyon yapılması gerekiyor. Bu kadar az zamanda yapılan değişiklik demokratikleşmeye hizmet etmek için değil, muhalefetin manevra alanını kısıtlamak ve iktidarın kazanması için yapılan bir manipülasyon değişimidir. Seçim güvenliği ile ilgili de sorunlar çıkaracaktır.’’

UZLAŞLA VE İSTİŞARE ESAS OLACAK

Önümüzdeki seçimlerin Türkiye’nin demokratik bir hukuk devleti olarak mı yoksa kalıcı olarak bir despotizmle mi yönetileceğinin seçimi olacağını dile getiren DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, “Koltuğu asla bırakmamak için seçim kanunlarını oyuncağa çeviren bir pervasızlıkla karşı karşıyayız. Fakat Türkiye çaresiz değil. Dertlerimizin devası elbette var. Bu keyfi ve kural tanımaz sisteme karşılık, bizler Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerimizle hukukun üstünlüğüne tabi demokratik bir yönetimi hâkim kılacağız.  Çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü demokrasinin egemen olduğu bir sistem oluşturacağız. Türkiye’yi Avrupa Birliği standartlarında bir ülke haline getireceğiz. Ötekileştirme doğuran tüm uygulamalara son vereceğiz. Katılımcılık, uzlaşı ve istişare esas olacak” şeklinde konuştu.

Ankara – Fatih Karagöz

 

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