ÖTV zamları mahkemelik

İYİ Parti ve DEVA Partisi akaryakıttan alınan Özel Tüketim Vergisi’ni (ÖTV) artıran CUMhurbaşkanı Kararı’nın iptal edilmesi için Danıştay’a başvurdu.

ADNAN SOLMAZ - ANKARA İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, avukatı ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner aracılığıyla, akaryakıttan alınan Özel Tüketim Vergisi’ni (ÖTV) artıran Cumhurbaşkanı Kararı’nın iptal edilmesi için Danıştay’a başvurdu. Dava dilekçesinde; “Cumhurbaşkanı kararı açık bir şekilde anayasaya aykırıdır, bu düzenleyici idari işlemin uygulanması durumunda ülkemiz ve tüm toplum üzerinde telafisi imkansız ve geri dönüşü olmayan zararlar vuku bulacaktır” denildi. Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi de akaryakıttan alınan Özel Tüketim Vergisi’ni (ÖTV) artıran Cumhurbaşkanı Kararı’nın iptal edilmesi için Danıştay’a başvurdu. DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, “Bu düzenlemeye karşı, öncelikle Cumhurbaşkanı Kararı’nın iptali noktasında ivedilikle vatandaşı mağdur etmemesi açısından yürütmenin durdurulması talepli olarak bu davamızı açtık. Öncesinde yürütmenin durdurulmasını talep ettiğimiz, sonrasında Cumhurbaşkanı Kararı’nın iptaliyle birlikte, parlamentoda kanunilik ilkesini aşarak özellikle Anayasa’nın 73’üncü maddesinde yasama organına verilen yetkinin Cumhurbaşkanı tarafından kullanılamayacağı ilkesi ve Anayasa’nın pek çok maddesine atıf yapmak suretiyle bu norm denetimi açısından Danıştay ilgili dairesinin bu konuyu Anayasa Mahkemesi’ne götürmesini bekliyor ve diliyoruz” dedi.

Okunma Sayısı: 114

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.