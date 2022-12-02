Övündüğünüz ekonomik tablo bu mu?

İKTİDARIN TEK TARAFLI PROPAGANDALARLA “PARLAK” GÖSTERMEYE ÇALIŞTIĞI EKONOMİK DURUM, TAM TERSİNE, HER ALANDA KÖTÜYE GİDEN BİR TABLOYU ÖNÜMÜZE ÇIKARIYOR.

Maliyetler düşmeden gıda ucuzlamaz

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Üretici maliyetlerini düşürmeden, piyasada rekabet sağlanmadan ve ürün fiyatları denetlenmeden tüketicinin ucuz gıdaya ulaşması mümkün değildir” dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım ve gıda sektöründe yaşanan son gelişmeleri, aylık ve yıllık girdi fiyatlarındaki değişimi ve kasım ayı üretici market fiyatlarını yaptığı görüntülü basın açıklamasında değerlendirdi. Tarımsal ürün arzının azaldığı bir döneme girildiğini belirten Bayraktar, örtü altı tarımı için tarımsal ürün maliyetlerine gübre, ilaç ve işçilik gibi masrafların yanı sıra bir de ısıtma ve elektrik gibi masrafların eklendiği bir sezonun başladığını ifade ederek, “Üretici maliyetlerini düşürmeden, piyasada rekabet sağlanmadan ve ürün fiyatları denetlenmeden tüketicinin ucuz gıdaya ulaşması mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Üreticimiz mağdur oluyor

Maliyetlerden dolayı artan ürün fiyatlarının tüketiciyi mağdur ederken, üreticinin eline geçen gelirin çoğunu masraflarına verdiğini ifade eden Bayraktar, “Bu sebeple üreticilerimizin gelirleri düşüyor. Geliri düşen üreticimiz mağdur oluyor ve üretimden uzaklaşıyor. Bu durum tarımsal üretimin artmasını olumsuz yönde etkilerken, tarımsal ürün arzının azalmasına sebep oluyor. Yerli nüfus ve sığınmacı sayısının artışından dolayı tarımsal ürünler için artan iç talep ve dış talep karşısında, arzdaki daralma tüketici fiyatlarını daha fazla artırıyor. Şurası iyi bilinmelidir ki, tüketici fiyatlarındaki artış sadece tarımsal ürün maliyetlerinden ve arz azalmasından kaynaklanmıyor. Ürün üreticiden çıkıp markete ulaşıncaya kadar fiyatı ciddi oranda artıyor” diye konuştu.

Peynir eti geçti

Besi ve süt hayvancılığında maliyet artışlarının üretimi sürdürebilir olmaktan çıkardığını, bazı marketlerde peynir fiyatlarının et fiyatlarını geçtiği bir ortamda hem üretici hem de tüketici için acilen tedbirler almak zorunda olduğunu da söyleyen Bayraktar, “Üretici daha fazla üretebilmeli, tüketici de ucuza gıdaya ulaşabilmelidir. Üreticimiz ürettiği ürünlerin tüketici fiyatlarını gördüğünde şaşkınlığa uğruyor. Üretenin değil aracıların daha fazla kazandığını görünce de üretimden soğuyor” dedi. Kasım ayında markette 37 ürünün 29’unda fiyat artışı, 8’inde ise fiyat azalışı görüldüğünü açıklayan Bayraktar, “Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 42,9 ile pirinç oldu. Pirinçteki fiyat artışını yüzde 36,1 ile yeşil soğan, yüzde 33,1 ile Antep fıstığı, yüzde 22,4 ile kırmızı mercimek, yüzde 20,9 ile kuru kayısı ve domates takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 17,2 ile limon oldu. Limondaki fiyat düşüşünü yüzde 6,4 ile marul, yüzde 3,4 ile tavuk eti, yüzde 1,6 ile mısırözü yağı izledi” ifadelerini kullandı.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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Çalışanların % 57’si asgari ücretli

Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Salih Uzun, bu ay toplanacak olan asgari ücret tespit komisyonunun vizyonunun asgari ücreti yükseltmek değil, insanlarımızı asgari ücret mahkûmu bir toplumun fertleri olmaktan çıkarmak olması gerektiğini söyledi.

Uzun, her yıl olduğu gibi milyonların gözü kulağı bu Asgari Ücret Tespik Komisyonunda olacağını hatırlatarak, “hiç düşündünüz mü? Bizde gündemin ana maddesi olan asgari ücret batılı ülkelerde neden pek gündem olmuyor?” diye sordu. Türkiye’de çalışanların yüzde 57’sinin asgari ücretli olduğunu ifade eden Salih Uzun, “Buna karşılık AB genelinde asgari ücretli çalışanların oranı % 4 civarında. Bu nedenle bizde hayat-memat meselesi olan asgari ücret AB’de hiçbir zaman ana gündem maddesi olmuyor” dedi.

Ankara - Ahmet Terzi

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AB’de istisnai ücret

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “HAK-İŞ 11. Uluslararası Kısa Film Yarışması” ödül töreni sonrası basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Arslan, “Asgari ücret gerçekten asgari ücret olmalı.” diyerek, şöyle devam etti: “Bizim bugün belirleyeceğimiz asgari ücret, bir genel ücret noktasına gelmiş durumda. Bu çelişkiyi ortadan kaldırmamız gerekiyor. Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında, Doğu Bloku’ndan gelen ülkeler dahil; ne yazık ki asgari ücretle çalışanların toplam çalışanlara oranı en yüksek ülke Türkiye. Bu rakamlar çelişkili ama toplam çalışanlar içerisindeki oran yüzde 45. Halbuki bu gelişmiş ülkelerde ismi üzere asgari ücrettir. İstisnai bir ücrettir ve istisnai çalışanları kapsar. Genelde Batı Avrupa ülkelerinde yüzde 10 ile 15 arasında değişen aralıkta asgari ücretle çalışanlar var. Türkiye’de asgari ücret genel ücrete dönüşmüş durumda.”

Ankara - aa

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Sanayi durma noktasında

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, büyüme rakamlarını değerlendirdi. Yorgancılar, “ekonominin üçüncü çeyrekte yavaşlamasının gerisinde sanayinin adeta durma noktasına gelerek ancak binde üç büyümesi ve yüzde 14,1 oranında küçülen inşaat sektörü bulunmaktadır. Tarım sektöründe üretimin en büyük bölümünün yapıldığı üçüncü çeyrekte büyümenin yüzde 1,1 oranında yani nüfus artış hızının gerisinde kalması söz konusudur. Sektörün ilk iki çeyrekte küçüldüğü de dikkate alındığında tarım ve gıda alanında sorunların derinleşmesi kaçınılmaz görünmektedir” ifadelerini kullandı. İzmir - aa

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Yoksullukta sınır 25 bin, açlıkta 7 bin 700 TL’yi geçti

Türk-İş, kasım ayı açlık ve yoksulluk sınırı verilerine göre yoksullukta sınır 25 bini, açlıkta ise 7 bin 700 TL’yi geçti.

Türk-İş, kasım ayı açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Kasım ayında, açlık sınırı 7 bin 786 TL; yoksulluk sınırı ise 25 bin 364 TL olarak gerçekleşti. Verilere göre, yılın ilk 11 ayında fiyatlardaki değişim oranı yüzde 90.02 olurken 12 aylık artış oranı ise yüzde 137.38 oldu. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ aylık 10 bin 171 TL’ye yükseldi. Türk-İş’ten yapılan açıklamada, toplumun bütün kesimlerinin, başta iktisaden dar ve sabit gelirli kesimleri etkileyen, halkın bir numaralı sorunu olan enflasyon yaşama maliyetini arttırdığına dikkat çekilerek, başta gıda olmak üzere temel mal ve hizmetlerde devam eden fiyat artışları karşısında satın alma gücü giderek gerilediği, sosyal adaletsizlik arttığı gelir dağılımının bozulduğu ifade edildi.

İnsan onuruna yaraşır bir ücret belirlenmeli

Açıklanan verilere göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 7 bin 425 TL’den 7 bin 786 TL’ye, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 24 bin 186 TL’den 25 bin 364 TL’ye yükseldi.

Türk-İş açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Dört kişilik bir ailenin sadece mutfak harcaması için yapması gereken zorunlu harcama tutarı geçen aya göre 361 lira artış gösterdi. Yılbaşına göre bu tutar 3 bin 689 liraya ulaştı. Gıda yanı sıra halkın belini büken kira, ısınma, elektrik, su, ulaşım, vb. zorunlu harcamalar da dikkate alındığında haneye girmesi gereken gelir seviyesi ortaya çıkmaktadır. Öncelikle yapılması gereken, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) tanımladığı “insan onuruna yaraşır” bir ücret geliri seviyesi belirlemektir. Enflasyona karşı korunması ve refah payı eklenmesi gereken gelir düzeyi belirlenen bu tutar kabul edilmelidir.”

Recep Gören - Ankara