Oy için getirip ortada bıraktılar

Süleyman Özışık ve Habertürk yazarı Fatih Altaylı, AKP’nin 23 Haziran’daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için şehir dışından getirdiği seçmeni geri götürmediğini köşelerine taşıdı.

internethaber.com yazarı Özışık’ın “Kendisine söz verdiğim için, yazıda ismini cismini yazmadım. Ama tüm bilgiler bende mevcut ve böyle bir şey olmadığını söyleyenin yüzüne çarpmaya da hazırım!” ifadelerini kullandığı yazısında bir vatandaşın kardeşinin seçim günü yaşadıkları yer alırken, kaza geçirip hastanede yatan kız kardeşini almaya gelen ağabeyin isyanına şöyle yer verilmiş; “AK Parti için, Cumhurbaşkanımız için yollara düşen bir genç kıza yapılan muamele, İstanbul’u aslında neden kaybettiğimizin de bir göstergesi. Bu mesele yüzünden davama, partime elbette küsemem. Kardeşimi alıp memlekete döneceğim ama gece yarısı bir genç kızı İstanbul gibi bir kentte tek başına sokakta bırakan yöneticilere de hakkımı helal etmiyorum!” Mesajın altına kız kardeşinin hastane odasındaki resmini de iliştirmiş.” Bir vatandaşın AKP il başkanı yerine yanlışlıkla kendisini aradığını köşesinde anlatan Fatih Altaylı da vatandaşın serzenişini köşesine şöyle taşıdı; “Başkanım bizi oy vermek için İstanbul’a getirdiler. Çok şükür geldik oyumuzu kullandık. Şimdi dönüş yapmamız gerekiyor ama muhatap bulamıyoruz İstanbul’da. Ulaştığımız kişiler bize uçak bileti verilmeyeceğini, otobüs bileti ayarlanabileceğini ama beklememiz gerektiğini söylüyorlar. Başkanım İstanbul’da kaldık, çok mağduruz. İşimizin başına dönemiyoruz.”