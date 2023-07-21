Oy verirken düşünemedik

Artvin’de, akaryakıta gelen zam, toplu taşımacılık yapan şoför esnafını da etkilerken akaryakıt almak için gelen vatandaşın da tepkisine neden oldu.

Akaryakıt istasyonuna gelen Selçuk Özdemir, “Çok iyi durumda değiliz ve nereye de gittiğimiz belli değil ya, Allah sonumuzu hayır etsin ne diyelim. Kazancımızı karşılıyorum diyemiyorum ve ben de dahil olmak üzere oy verirken düşünecektik ama yapacak bir şey yok başa gelen çekilir diyelim. Seçime bir hafta kala 19 lira olan mazot bir buçuk ay sonra 30 lira oluyor ve çekiyoruz ceremesini” dedi. Artvin - Anka

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