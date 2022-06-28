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28 HAZİRAN 2022 SALI - YIL: 53

Oy veriyor, ama aklımızı teslim etmiyoruz

28 Haziran 2022, Salı
Çay üreticisi Ali Yavaş, “Biz diyoruz ki şimdi yöneticilerimize, biz size oy veriyoruz ama siz bizim vekilimizsiniz size aklımızı teslim etmiyoruz” dedi.

Rize’de, AKP’nin Çay Kanunu teklifine yönelik tepkiler devam ediyor. Konuyla ilgili düzenlenen panelde Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, tartışmaların odağındaki kuruluş Rize Ticaret Borsası (RTB) Meclis Başkanı Resul Okumuş arasında tartışma yaşandı. Programda söz alan çay üreticisi Ali Yavaş, milletvekillerini halkın seçtiğini ancak akıllarını onlara teslim etmediklerini ifade ederken, “Şeker kanunu çıkarıldı şeker kurtarıldı mı? Daha beter battı fabrikalar satıldı. Kanunla bu iş olmuyor ki. Ahlak, vicdan, doğru çalışma gerek. Tüketime yetmeyen bir mahsul böyle olmaması gerekir, çok daha değerli olması gerekirdi. Bu kanunda şimdi okudum. Diyor ki mesela ‘taban fiyat kalkacak’. Yahu Allah aşkına bu nasıl bir kafa? Devletin vazifesi nedir, vatandaşının; canını, malını, neslini, sağlığını korumakla mükelleftir. Bunlardan bir tanesini yapmıyorsa bu halkına zulümdür. Biz diyoruz ki şimdi yöneticilerimize, biz size oy veriyoruz ama siz bizim vekilimizsiniz size aklımızı teslim etmiyoruz. Sizi biz seçiyoruz siz bu devletin kurumlarını çok güzel bir şekilde yöneteceksiniz, o kurumlar bu halka hizmet edecek, halk da kalkınacak.

Kim hazırladı bu taslağı

AKP’nin çıkartmak istediği çay kanunu teklifinin altında Rize, Artvin, Trabzon, Giresun, Malatya, Gaziantep, Muğla’nın milletvekillerinin imzasının bulunduğunu belirten  ÇAYÜDAD Başkanı Mustafa Mavi, “Ben bunların hiçbirinin bu taslağın tamamını okuduğuna inanmıyorum. Bunu kim hazırlamış onu da bilmiyorum. Çünkü bunu o milletvekilleri okusaydı o taslağı imzalamazdılar. Nitekim sonradan bize geri dönüşlerde taslağın aslında çok da fazla okunmadığı bir komisyon tarafından hazırlandığı bilgisi bize geldi” dedi.

37 YILDIR ÜRETİCİ MAĞDUR EDİLİYOR

Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç ise,  “Bizim amacımız üretici burada yaşayabilir durumda olsun. Geçmişte olduğu gibi çaydan geçimini sağlasın burada yaşayabilir durumda olsun. Bazı maddelere karşı çıktık, bizim adımız karşı çıkan oldu. Neye karşı çıktık; üreticiyi mağdur edecek, zaten 37 yıldır mağdur olan üreticiyi daha kötü duruma getirecek kanunlara tekliflere karşıyız. Soruyorum, en iyi parayı ne zaman kazandık? 2017 de. ÇAYKUR fiyatına çay aldı, kaliteli de çay yaptı, çayını da daha iyi paraya sattı, kendileri de kazandı, üretici de kazandı, tüketici de kaliteli çay içti o da kazandı. Peki bunu niçin yapmıyoruz? Ses çıkarmaya devam edeceğiz, hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. 210 bin üreticinin, 1 milyon insanın doğrudan gelir kaynağıdır çay.” dedi.

Rize - anka

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