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12 ARALIK 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Oyalama Komisyonu lağvediliyor

12 Aralık 2022, Pazartesi 19:03
‘15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile görevlerinden ihraç edilenlerin işlerine iade edilip edilmeme kararını vermek üzere, “2 yıllığına” denilerek 2017’de kurulan Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu 6’ncı yılında kapatılıyor.

Cumhurbaşkanı kararıyla her yıl uzatılan OHAL Komisyonu’nun görev süresi 22 Ocak 2023’te doluyordu. İktidar Meclis’e getirdiği torba yasa teklifine OHAL Komisyonu’nun kapatılması adımını da koydu. Komisyonun görev süresinin dolmasından sonraki dönemi düzenleyen teklife göre KHK ile ihraç edilenlerin iş ve işlemleri ya da yazışmaları ihraç edildikleri kurum veya kuruluşlar tarafından yapılacak. 

3 bine yakın başvuru sonuç bekliyor

 

 

Öğrenci ilişiği kesilmesi işlemi ve kapatılan özel öğretim kurumları için Millî Eğitim Bakanlığı, kapatılan radyo ve televizyonlar için RTÜK, kapatılan sendika, konfederasyonlarla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kapatılan özel sağlık kuruluşları için Sağlık Bakanlığı, kapatılan dernekler için İçişleri Bakanlığı iş ve işlemleri yapacak, bilgi ve belge taleplerini yerine getirecek. Gazete Duvar’ın haberine göre, OHAL Komisyonu’nun 27 Mayıs’taki son açıklamasına göre komisyona yapılan toplam başvuru sayısı 127 bin 130’du. Komisyon incelenen 124 bin 235 başvurudan 106 bin 970’ine “ret”, 17 bin 265’ine ise “kabul” kararı verdi. Komisyon bu tarihte 2 bin 895 başvurunun incelenmeye devam ettiğini açıklamıştı. İktidar kanadının Meclis’e getirdiği teklifte yer alan bilgide, komisyonun görev süresinde 127 binden fazla başvuru hakkında karar verdiği belirtildi fakat net rakam paylaşılmadı.

 

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