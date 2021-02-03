İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘yeni anayasa’ söylemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Poyraz’ın yaptığı açıklamada İYİ Parti yönetimi olarak Erdoğan’ın yeni anayasa ihtiyacı açıklamasını mevcut ekonomik tabloda “oyalama” taktiği olarak değerlendirdiklerini ifade etti. VOA Türkçe’nin haberine göre Poyraz, “Mevcut sisteme keyfîlik, yasa tanımazlık ve tek adamlık hakim. Sayın Cumhurbaşkanı, yürütmenin elini rahatlatacak, yönetimdeki keyfîliği arttıracak yeni adımları mı, yoksa milletimizin ihtiyaçlarını önceleyen bir sistemi mi kastediyor? Dolayısıyla, iktidar ve ortağının daha dört yıl önce değiştirdikleri anayasada ne gibi yenilikler ya da değişiklikler planladığını bilemiyoruz. Oyları hızla düşen Cumhur İttifakı’nın iktidarını korumaya yönelik bazı adımları kapsayıp kapsamadığını da bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.