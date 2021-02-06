Oyalama taktiği

PROF. ERGUN ÖZBUDUN: YENİ ANAYASA TARTIŞMASI ANLAMSIZ BİR TEŞEBBÜS

PROF. DR. ÖZBUDUN, GÜNDEME GETİRİLEN ANAYASA TARTIŞMASININ GÜNDEM DEĞİŞTİRME VE ALGI YÖNETİMİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

DİKKAT DAĞITMAK İÇİN YAPILIYOR

ANAYASA profesörü Ergün Özbudun, yeni anayasa tartışmasıyla ilgili, “Kamuoyunun, dikkatini ekonomik ve sağlık alanında yaşanan sorunlardan çevirmek ve bu sorunları bir anayasa hayali ile oyalamak amacıyla ortaya atılmış anlamsız bir teşebbüs olarak görüyorum” dedi.

ÇIKIŞ YOLU PARLAMENTER SİSTEM

2017 anayasasının sistemi tahrip ettiğini belirten Prof. Dr. Özbudun, “Tek adam yönetimini kuruldu. Türkiye açısından ekonomik, siyasî ve dış politika olarak hepi-miz nereden nereye geldiğimizi görüyoruz. Parlamenter sisteme geçiş tek çıkış yoludur” diye konuştu.

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Yeni anayasa tartışması

2007 yılında AKP’nin talebi üzerine anayasa taslağı hazırlayan Prof. Özbudun, bugünkü yeni anayasa tartışmalarını ‘kamuoyunu anayasa hayali ile oyalamak’ olarak değerlendiriyor.

Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan Melih Bulu protestolarını konuşurken, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni anayasa konusu gündeme getirildi. Yeni anayasanın TBMM’de yasalaşması için gerekli üçte iki çoğunluğa sahip olmayan Cumhur İttifakı’nın ya muhalefet partileriyle uzlaşması ya da halk oylamasına gitmesi gerekiyor. 2007 yılında kendisinden AKP adına anayasa teklifi yapılması talep edilen Anayasa Profesörü Ergün Özbudun artıgerçek sitesine konuştu. Ergün Özbudun, 2007 yılındaki anayasa çalışması ile bugün önerilen anayasa çalışmasının uzaktan yakından hiçbir ilişkisi olmadığını söyledi. O dönem demokratik bir anayasa hazırlama daveti aldıklarını söyleyen Özbudun, “O dönem hazırlanan anayasa taslağının, başkanlık sistemiyle de en ufak bir alakası yoktu” dedi. Anayasa hazırlama teklifi aldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a başkanlık sistemine karşı olduğunu söylediğini anlatan Özbudun, “Bu doğrultuda hazırlanacak bir çalışma ise beni mazur görmesini söyledim” diye konuştu.

CİDDİYETİNE İNANMIYORUM

Bugün gündeme getirilen anayasa çalışmalarının samimiyet ve ciddiyetine inanmadığını belirterek, gündemi değiştirme ve algı yönetme çabası olarak değerlendiren Özbudun, Türkiye’de ekonomik problemlerin yakıcı bir hal aldığına dikkat çekti. Özbudun, “İnsanlar bu durum karşısında şikâyet ediyor. Kamuoyunun, hiç değilse bazı kesimlerin dikkatini ekonomik ve sağlık alanında yaşanan sorunlardan çevirmek ve bu sorunları bir anayasa hayali ile oyalamak amacıyla ortaya atılmış anlamsız bir teşebbüs olarak görüyorum” dedi.

PARLAMENTER SİSTEME GEÇİŞ OLMAYACAK

Ortada bir taslağın olmadığını ve büyük bir soru işareti oluşturduğunu belirten Özbudun, iktidar çevresi ve Devlet Bahçeli’nin mevcut cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden asla vazgeçmeyeceklerine yönelik beyanlarını hatırlattı. Özbudun, “Nasıl bir taslak sunacakları açık değil. Bu anayasa taslağı ile parlamenter sisteme geçiş olmayacak, mevcut sistemden sapma olmayacak. Peki, o zaman ne olacak? Bu insanların zihninde bir soru işareti. Geriye tek açıklama kalıyor. Bu kamuoyunu bir süre oyalamak ve dikkatleri sağlık ve ekonomi sorunlarından bu tarafa çekmek için bir algı operasyonudur” dedi. Özbudun, meslekî hayatı boyunca Türkiye için en uygun sistemin parlamenter sistem olduğuna inandığını da dile getidi.